La compagnie d'électricité californienne Pacific Gas & Electric va couper le courant à une partie de ses clients du nord de l'Etat mercredi, comme mesure de prévention contre les feux de forêt. Quelque 800.000 ménages pourraient être touchés par la coupure, selon CNN. L'électricité ne pourrait revenir qu'au bout de plusieurs jours, voire une semaine.

Les conditions météorologiques, avec un temps sec et très venteux, sont propices aux démarrages de feux. L'an dernier, un incendie avait fait 86 morts et détruit plus de 18.000 foyers dans la région de Paradise; l'agence californienne de protection contre les incendies avait par la suite conclu que les lignes électriques de PG&E étaient à l'origine de ce brasier, le plus meurtrier de l'histoire de l'Etat.

"Nous optons pour cette mesure en dernier recours", a déclaré un représentant de l'entreprise à CNN.