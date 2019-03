L'environnement est la préoccupation des Belges qui a le plus progressé (Eurobaromètre)

La problématique de l'environnement, du climat et de l'énergie est l'enjeu qui a connu la progression la plus importante parmi les principales préoccupations des Belges ces derniers mois. Avec 25%, il s'agit du deuxième enjeu le plus souvent cité, selon les résultats du dernier Eurobaromètre (EB 90).