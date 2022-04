Etant donné que la plateforme et ses paramètres ont été simplifiés, il faudra vous recréer un profil BioPlanner, et ce, même si vous avez participé à l'opération l'année dernière.

Comme l'an dernier, Le Vif propose aux particuliers, aux communes et aux entreprises disposant d'un jardin de participer à une grande opération au bénéfice de la biodiversité : En mai, tonte à l'arrêt ! Le principe est simple. Pendant un mois (et plus si affinités), chaque participant s'engage à ne plus tondre sa pelouse sur une surface minimum d'un mètre carré. Le but : permettre aux plantes, fleurs, abeilles, papillons ou insectes en tous genres d'y faire leur grand retour. Mais aussi prendre conscience des autres vertus d'un tel espace, notamment face aux enjeux climatiques.

Vous avez participer l'an dernier et vous souhaitez renouveler l'expérience? Rendez-vous sur le site levif.be/enmaitontealarret et remplissez le formulaire d'inscription en cliquant sur "J'inscris mon jardin". Si vous êtes déjà connectés à votre compte du Vif, vous serez directement redirigé à l'étape suivante. Si pas, vous serez invités à vous connecter.

Formulaire BioPlannder

Vous serez ensuite redirigé automatiquement vers le plateforme BioPlanner dans lequel votre jardin sera répertorié. Etant donné que la plateforme et ses paramètres ont été simplifiés par rapport à l'an dernier, il vous faudra recréer un profil BioPlanner, et ce, même si vous avez participé à l'opération l'année dernière. Les champs du formulaire BioPlanner seront pré-remplis, vous n'aurez qu'à choisir un mot de passe pour finaliser son profil BioPlanner.

Cliquer ensuite sur "Je confirme ces infos". Votre jardin sera alors inscrit. Vous recevrez un mail de BioPlanner et du Vif. Sur la plateforme, vous pourrez donner plus d'informations sur votre zone de non-tonte, retrouver les fleurs et les insectes que vous pourrez voir dans votre jardin. Vous pourrez aussi bénéficier de fiches conseils, télécharger un poster de l'opération et importer des photos de votre jardin.

Des fiches conseils sont aussi téléchargeables sur le site levif.be/enmaintontealarret et sur levif.be.

Comme l'an dernier, Le Vif propose aux particuliers, aux communes et aux entreprises disposant d'un jardin de participer à une grande opération au bénéfice de la biodiversité : En mai, tonte à l'arrêt ! Le principe est simple. Pendant un mois (et plus si affinités), chaque participant s'engage à ne plus tondre sa pelouse sur une surface minimum d'un mètre carré. Le but : permettre aux plantes, fleurs, abeilles, papillons ou insectes en tous genres d'y faire leur grand retour. Mais aussi prendre conscience des autres vertus d'un tel espace, notamment face aux enjeux climatiques.Vous avez participer l'an dernier et vous souhaitez renouveler l'expérience? Rendez-vous sur le site levif.be/enmaitontealarret et remplissez le formulaire d'inscription en cliquant sur "J'inscris mon jardin". Si vous êtes déjà connectés à votre compte du Vif, vous serez directement redirigé à l'étape suivante. Si pas, vous serez invités à vous connecter.Vous serez ensuite redirigé automatiquement vers le plateforme BioPlanner dans lequel votre jardin sera répertorié. Etant donné que la plateforme et ses paramètres ont été simplifiés par rapport à l'an dernier, il vous faudra recréer un profil BioPlanner, et ce, même si vous avez participé à l'opération l'année dernière. Les champs du formulaire BioPlanner seront pré-remplis, vous n'aurez qu'à choisir un mot de passe pour finaliser son profil BioPlanner. Cliquer ensuite sur "Je confirme ces infos". Votre jardin sera alors inscrit. Vous recevrez un mail de BioPlanner et du Vif. Sur la plateforme, vous pourrez donner plus d'informations sur votre zone de non-tonte, retrouver les fleurs et les insectes que vous pourrez voir dans votre jardin. Vous pourrez aussi bénéficier de fiches conseils, télécharger un poster de l'opération et importer des photos de votre jardin.Des fiches conseils sont aussi téléchargeables sur le site levif.be/enmaintontealarret et sur levif.be.