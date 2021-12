" Un emballage en plastique multiplie par trois la durée de conservation d'un concombre. " C'est ce que nous avons lu récemment dans le quotidien flamand De Standaard. C'est globalement vrai.

En France, il sera bientôt interdit de vendre certains fruits et légumes dans des emballages plastiques. Dans le quotidien flamand De Standaard, Comeos, la fédération du commerce et des services, recommande la prudence. "Pour les concombres par exemple, il est démontré qu'un emballage en plastique multiplie par trois leur durée de conservation", explique le porte-parole Hans Cardyn. Lorsque nous le contactons, il nous renvoie à un TEDx-Talk du professeur Kim Ragaert (Université de Maastricht), où ce dernier déclare que la shelf-life d'un concombre - c'est-à-dire la période pendant laquelle il peut rester sur les étals des magasins - peut être prolongée de 11 jours s'il est emballé dans du plastique.

"De nombreux consommateurs considèrent ce type d'emballage en plastique comme totalement inutile, mais ce n'est absolument pas le cas", confirme le professeur Ragaert. "Dans le cas des concombres, la durée de vie supplémentaire est remarquable. Nous trouvons des données détaillées dans une publication de la Cucumber Growers' Association britannique. Celle-ci a utilisé un échantillon de 38 concombres du même producteur. La moitié d'entre eux n'était pas emballée et l'autre moitié était emballée dans un film plastique. Les deux groupes ont été subdivisés en deux sous-groupes: le premier a été conservé entre 7 et 9°C, les autres à température ambiante. Après deux jours, les concombres non emballés avaient perdu près de 5% de leur poids et 21 à 24% après 11 jours, ce qui signifie qu'ils étaient totalement déshydratés. Les concombres emballés n'avaient perdu qu'entre 2 et 3% de leur poids après 11 jours. Conclusion: après 11 jours, les concombres emballés pouvaient encore être vendus, alors que la totalité des concombres non emballés n'étaient plus vendables.

An Vermeulen (Pack4Food) confirme également qu'un emballage en plastique peut sensiblement prolonger la durée de vie d'un concombre, même si elle souhaite nuancer.

"En 2015, à la demande de l'OVAM et de Fost Plus, en collaboration avec d'autres partenaires, nous avons publié un rapport sur 'Les pertes en aliments et les emballages' où le cas du concombre était abordé. Nous nous sommes basés entre autres sur une étude indienne de 2012 qui démontre que le film fraîcheur joue le rôle de barrière contre la déshydratation et réduit les pertes en eau, évite toute déformation et les dégâts provoqués par le froid. Mais d'autres paramètres entrent également en jeu, comme la température et le taux d'humidité du lieu où les concombres sont conservés."

L'étude originale le confirme: un concombre emballé peut être conservé jusqu'à 15 jours à une température de 12°C et à un taux d'humidité de 90 à 95%. La durée de conservation d'un concombre non emballé ne dépasse pas 9 jours dans les mêmes conditions de conservation. A une température oscillant entre 29 et 33°C et à un taux d'humidité relative de 65 à 70%, un concombre emballé se conserve 5 jours, contre 2 jours pour un concombre non emballé. Il s'agit bien entendu de conditions de conservation typiques de l'Inde qui peuvent difficilement être généralisées. Malheureusement, les recherches scientifiques ne sont pas légion sur ce thème spécifique.

CONCLUSION Il est vrai qu'un film plastique permet de prolonger la durée de conservation d'un concombre. Mais cette durée de vie dépend également d'autres facteurs. Nous considérons donc cette allégation comme plutôt vraie.

