En un mois, deux gardes forestiers ont été tués dans l'exercice de leur fonction, alors qu'ils enquêtaient sur de possibles exploitations forestières illégales.

La Roumanie est le berceau des dernières plus anciennes forêts primaires d'Europe, des écosystèmes qui abritent une faune et une flore précieuses, car très variées. Beaucoup considèrent d'ailleurs les forêts vierges roumaines comme le poumon de l'Europe, à l'instar de la forêt amazonienne. Pourtant, cette végétation qui semble déborder de vie est victime depuis une trentaine d'années d'un phénomène alarmant : une déforestation massive et parfois (pour ne pas dire souvent) illégale.

...