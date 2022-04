La première édition d'En mai tonte à l'arrêt l'a prouvé : quand on laisse un peu de place à la nature sauvage, nos jardins sont de précieux alliés pour la préservation de la biodiversité. C'est pourquoi Le Vif renouvelle cette année l'opération.

Ne plus tondre une partie de son jardin pendant un mois, et plus si affinités, pour permettre à la nature d'y déployer toute sa richesse. C'est l'invitation résolument printanière queLe Vif lance dès ce 14 avril, en partenariat avec la faculté Gembloux Agro-Bio Tech de l'ULiège et l'asbl Adalia.

Si vous êtes équipé d'un robot tondeuse et que vous souhaitez participer à l'opération, vous pouvez régler votre robot tondeuse pour qu'il ne tonde pas la totalité de votre pelouse. Par exemple un chemin ou une partie spécifique de votre pelouse.

De plus, tondre son gazon trop court et trop souvent ne contribue pas à la sauvegarde de la biodiversité, favorise l'apparition de mousse et affaiblit votre gazon (plus sensible aux maladies et ravageurs), surtout en période de canicule. Enfin, afin de ne pas perturber les hérissons et autres animaux actifs la nuit et à l'aube, vous pouvez programmer votre robot tondeuse afin qu'il ne tonde qu'en journée.

