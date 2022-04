Ce 14 avril, Le Vif lance la seconde édition de sa grande opération pour la biodiversité: "En mai, tonte à l'arrêt. Voici les étapes de l'opération.

Dès ce 14 avril et jusqu'à début mai, chaque citoyen est invité à inscrire son jardin sur le site levif.be/enmaitontealarret. En tant que gestionnaires de nombreux espaces verts, les communes sont, elles aussi, conviées à cette opération printanière. Durant tout le mois de mai, les participants pourront alorsdécouvrir la faune et la flore conquérant l'espace qu'ils ont choisi de ne plus tondre, avant de rapporter leurs observations sur la plateforme BioPlanner. En procédant au comptage des fleurs écloses sur un mètre carré, ils découvriront, début juin, leur "indice nectar" personnalisé.

Voici les différentes étapes de l'opération:

Etape 1 - du 14 au 30 avril : l'inscription

Remplissez le formulaire d'inscription du Vif et confirmez votre compte (un e-mail de validation vous sera envoyé)

Déjà enregistré ? Connectez-vous à votre compte

Créez votre profil BioPlanner

Besoin d'aide? Regardez notre vidéo explicative

Etape 2 - du 1er au 26 mai : la délimitation de votre zone de non tonte et observation de sa faune et de sa flore

Délimitez début mai une zone de non tonte sur votre gazon (la plus grande possible, min. 10 m²)

Connectez-vous à votre profil BioPlanner

Enregistrez les caractéristiques de votre zone de non tonte (surface, emplacement, entretien) dans la section "Ma zone de non tonte"

Laissez pousser votre zone de non tonte

Observez tout au long du mois de mai les espèces de votre zone de non tonte

Consultez les guides "Flore" et "Pollinisateurs" sur votre profil BioPlanner

Cochez les espèces observées sur votre zone de non tonte (sauvegarde instantanée)

Etape 3 - du 27 mai au 3 juin : la délimitation d'un carré témoin d'1 m² sur votre zone de non tonte et comptage des fleurs de ce carré

Elimitez aléatoirement un carré témoin d'1 m² sur votre zone de non tonte (besoin d'aide ? regardez notre vidéo explicative)

Connectez-vous à votre profil BioPlanner

Consultez la section "Mon carré témoin"

Passez en revue les fleurs répertoriées

Comptez le nombre de fleurs de votre carré témoin

Enregistrez ces données sur votre profil BioPlanner avant le 3 juin (sauvegarde instantanée)

Félicitations ! Le calcul de votre indice nectar est en cours de traitement. Votre indice nectar sera disponible sur votre profil BioPlanner à partir du 9 juin sous la section "Mon indice nectar"



Etape 4 - le 9 juin : découvrez votre indice nectar et le bilan de l'opération

Découvrez dès le 9 juin l'indice nectar de votre jardin et les astuces et conseils pour aller plus loin sur votre profil BioPlanner (sous la section "Mon indice nectar")

Lisez le rapport final et les conclusions de l'opération dans Le Vif du 9 juin et sur levif.be

