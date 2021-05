Vous participez à l'opération "En mai, tonte à l'arrêt"? Commencez à observer votre carré témoin délimité à et à compter les fleurs sur votre profil BioPlanner.

Avec l'opération "En mai, tonte à l'arrêt", Le Vif a proposé à toutes les personnes ou entreprises qui disposent d'un jardin, de ne pas tondre leur pelouse sur une surface d'un mètre carré au moins, pendant tout le mois de mai pour permettre à la faune et la flore de retrouver le chemin des espaces verts privés.

La fin du mois de mai approche et vous avez participez à l'opération? Il est temps de commencer à compter vos fleurs et les répertorier sur la plateforme BioPlanner. Il est temps de sortir pour aller voir ce qui est en fleurs et pour essayer d'identifier les plantes.

Comment faire?

Une fois que vous êtes devant votre carré défini de manière aléatoire, on regarde les couleurs des fleurs, on regarde les feuilles et avec l'outil BioPlanner dans la partie "Découvrir la flore", on peut identifier les espèces grâce à un mini-guide photo qui trie les photos par couleurs, par forme de fleurs et qui pemet d'identifier les différentes espèces.

Cela servira au calcul de votre "indice nectar" (évaluation de l'indice nectar de votre parcelle de non tonte et de son apport pour la pollinisateurs) mais aussi au rapport final de l'opération réalisé par Le Vif et Gembloux Agro-Bio Tech - ULiège que vous pourrez retrouver le 10 juin dans Le Vif.

Si vous avez des questions concernant la plateforme ou l'opération, n'hésitez pas à nous contacter sur notonte@levif.be ou via les réseaux sociaux en mentionnant @Levif.be. Nous répondons également à toutes vos questions chaque vendredi, dans un Facebook live qui y est destiné.

