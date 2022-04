Ce 14 avril, Le Vif lance la seconde édition de sa grande opération pour la biodiversité: "En mai, tonte à l'arrêt. Vous serez invités à délimiter une zone de non-tonte. On vous explique comment faire?

Dès ce 14 avril et jusqu'à début mai, chaque citoyen est invité à inscrire son jardin sur le sitelevif.be/enmaitontealarret. Durant tout le mois de mai, les participants pourront alorsdécouvrir la faune et la flore conquérant l'espace qu'ils ont choisi de ne plus tondre, avant de rapporter leurs observations sur la plateforme BioPlanner. En procédant au comptage des fleurs écloses sur un mètre carré, ils découvriront, début juin, leur "indice nectar" personnalisé.

Pour ce faire, il vous faudra délimiter début mai une zone de non-tonte sur votre gazon. Elle devra être la plus grande possible, au minimum 10 m2. Délimitez le périmètre dans une zone que vous êtes certain de ne pas devoir tondre durant l'opération. Utilisez l'application BioPlanner pour localiser la zone non tondue dans votre jardin. Plus la surface sera grande, plus l'apport pour la biodiversité sera important. Tenez compte de votre usage quotidien de votre pelouse pour que ce soit acceptable pour vous. Selon que votre zone est située dans une partie ensoleillée ou ombragée, sèche ou humide de votre jardin, la flore que vous observerez sera différente... Ça fait partie de la biodiversité !

N'oubliez pas qu'au sein du périmètre de non tonte, vous délimiterez un carré d'un mètre carré dans lequel vous identifierez les espèces en fleurs grâce à l'application BioPlanner.

Dès ce 14 avril et jusqu'à début mai, chaque citoyen est invité à inscrire son jardin sur le sitelevif.be/enmaitontealarret. Durant tout le mois de mai, les participants pourront alorsdécouvrir la faune et la flore conquérant l'espace qu'ils ont choisi de ne plus tondre, avant de rapporter leurs observations sur la plateforme BioPlanner. En procédant au comptage des fleurs écloses sur un mètre carré, ils découvriront, début juin, leur "indice nectar" personnalisé.Pour ce faire, il vous faudra délimiter début mai une zone de non-tonte sur votre gazon. Elle devra être la plus grande possible, au minimum 10 m2. Délimitez le périmètre dans une zone que vous êtes certain de ne pas devoir tondre durant l'opération. Utilisez l'application BioPlanner pour localiser la zone non tondue dans votre jardin. Plus la surface sera grande, plus l'apport pour la biodiversité sera important. Tenez compte de votre usage quotidien de votre pelouse pour que ce soit acceptable pour vous. Selon que votre zone est située dans une partie ensoleillée ou ombragée, sèche ou humide de votre jardin, la flore que vous observerez sera différente... Ça fait partie de la biodiversité ! N'oubliez pas qu'au sein du périmètre de non tonte, vous délimiterez un carré d'un mètre carré dans lequel vous identifierez les espèces en fleurs grâce à l'application BioPlanner.