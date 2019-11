Ce dimanche 3 novembre, un phénomène rare a été découvert en Finlande. Alors qu'un couple se promenait sur la plage, ceux-ci ont découvert des milliers "d'oeufs de glace" sur une distance de plus de trente mètres.

Risto Mattila et sa femme se promenaient le long de la plage de Marjaniemi sur l'île de Hailuoto lorsqu'ils ont vu au loin des centaines de milliers de boules de glace sur le sable. "Ma femme et moi, nous étions là contemplant ce phénomène naturel exceptionnel. Comme j'avais ma caméra avec moi, j'ai décidé d'immortaliser cette observation inhabituelle pour les générations futures", explique-t-il au quotidien The Guardian.

Ce phénomène qu'ils ont découvert à quelques kilomètres d'Helsinki est relativement rare, mais peut se produire une fois par an si les conditions météorologies sont réunies. La formation de ces oeufs a lieu grâce au flux et reflux glacial. Ils sont similaires à des petits flocons de neige, autour desquels la glace s'accroît et est ensuite polie par le mouvement de l'eau. Jouni Vainio, spécialiste des glaces à l'institut météorologique de Finlande explique: "Il faut qu'il y ait la bonne température de l'air, juste en dessous des zéro degré; une température de l'eau proche du point de congélation; une plage sablonneuse peu profonde et en pente douce; des vagues calmes voire une légère houle." Il précise également que si le vent est trop puissant, celui-ci empêchera la boule de se former. D'autre part, si l'eau est trop calme, elle gèlera simplement sur la plage.

C'est donc en automne qu'il est le plus probable que ce phénomène se produise, lorsque la glace commence à se former à la surface de l'eau. "Le plus gros des oeufs avait à peu près la taille d'un ballon de football", se souvient le photographe amateur. "C'était une image incroyable. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant!"

James Carter, professeur de géographie-géologie à l'université d'Illinois affirme que les photos de Risto Matilla sont un cadeau pour le reste du monde. "Grâce au photographe qui a partagé ses photos et ses observations, le monde entier peut main­te­nant voir quelque chose que la plupart d'entre nous n'auraient jamais pu voir."

Auteure: Margaux Glamocic