Le gouvernement flamand a fini par conclure un accord sur le climat, annonce le ministre-président Jan Jambon.

Jusqu'à présent, la Flandre visait une réduction de 35 % des émissions de CO2. Cette ambition nécessitait déjà des efforts supplémentaires, mais les mesures actuelles garantiraient une réduction de 40%.

À partir de 2029, la vente de nouvelles voitures particulières ou camionnettes équipées de moteurs à combustion sera progressivement abandonnée, selon le cabinet Jambon.

À partir de 2023, il y aura une obligation de rénovation pour ceux qui achètent un logement énergivore. Les personnes qui achètent un logement dont l'étiquette est E ou inférieure doit s'efforcer de le porter au niveau D dans un délai de cinq ans. À partir de 2023, les pompes à chaleur hybrides seront obligatoires pour les nouvelles constructions.

À partir de 2026, il ne sera plus possible de raccorder les nouveaux bâtiments au gaz naturel. Pour l'agriculture, la barre est placée 10 % plus haut que prévu initialement.

Jusqu'à présent, la Flandre visait une réduction de 35 % des émissions de CO2. Cette ambition nécessitait déjà des efforts supplémentaires, mais les mesures actuelles garantiraient une réduction de 40%. À partir de 2029, la vente de nouvelles voitures particulières ou camionnettes équipées de moteurs à combustion sera progressivement abandonnée, selon le cabinet Jambon. À partir de 2023, il y aura une obligation de rénovation pour ceux qui achètent un logement énergivore. Les personnes qui achètent un logement dont l'étiquette est E ou inférieure doit s'efforcer de le porter au niveau D dans un délai de cinq ans. À partir de 2023, les pompes à chaleur hybrides seront obligatoires pour les nouvelles constructions. À partir de 2026, il ne sera plus possible de raccorder les nouveaux bâtiments au gaz naturel. Pour l'agriculture, la barre est placée 10 % plus haut que prévu initialement.