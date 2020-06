Une température de 38°C a été enregistrée en Arctique, la plus élevée de l'histoire. " Le genre de temps que nous attendions d'ici 2100 ", s'inquiète un météorologue. Cela fait plusieurs mois que des températures particulièrement hautes sont relevées dans cette zone.

Une température de 38°C a été enregistrée dans une ville sibérienne, ce qui apparait comme nouveau record pour le cercle arctique. C'est une station météo de Verkhoïansk qui a enregistré cette température samedi. Si elle est validée, elle dépassera le record arctique établi depuis plus d'un siècle à Fort Yukon, en Alaska, où une température de 37,7°C avait été enregistrée en 1915. Le précédent record de la station météo russe en question était de 37,3°C en juillet 1988.

Verkhoïansk, dans le nord-est de la Russie, détient le record mondial de la plus large gamme de températures sur Terre. Son record de froid, enregistré en février 1892, est de -67,8°C, soit 105,8°C de moins que son nouveau record. Les Nations unies ont déclaré que la chaleur extraordinaire de samedi était "17°C plus élevée que la normale pour le 20 juin". "Ce qui se passe en Sibérie cette année est tout à fait remarquable", explique Jeff Berardelli, météorologue à CBS News. Selon lui, le nouveau record est "le genre de temps que nous attendons pour 2100, avec 80 ans d'avance".

Likely the hottest temperature ever recorded in the Arctic happened today-100.4 F- What's happening in Siberia this year is nothing short of remarkable. The kind of weather we expect by 2100, 80 years early.

For perspective Miami has only reached 100 degrees once on record. https://t.co/WDPRmLRD4d — Jeff Berardelli (@WeatherProf) June 20, 2020

Ce nouveau record s'inscrit dans un contexte de vigilance croissante face à l'impact de la crise climatique actuelle, qui a déjà vu une vague de chaleur frapper l'Arctique de manière inhabituelle au début de l'année. En mai, les températures de l'Arctique ont déjà atteint des records pour le printemps, certaines parties de la Sibérie enregistrant des températures de plus de 20°C, ce qui, selon les scientifiques, a déclenché une saison de fonte annuelle plus précoce.

Selon les experts, l'augmentation rapide des températures dans l'Arctique et le manque de neige et de glace qui en résultent sur la terre et dans la mer font partie d'un cercle vicieux dans lequel la terre et les océans non couverts absorbent plus de chaleur que lorsqu'ils sont sous leur manteau hivernal hautement réfléchissant. Cela exacerbe le réchauffement, qui peut avoir des conséquences inattendues.

