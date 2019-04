Cinquante aliments pour sauver la planète

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) a publié un rapport sur l'agroalimentaire du futur. Une liste de 50 végétaux comestibles qui réduiraient considérablement l'impact environnemental.

"La plupart d'entre nous pensent que notre consommation d'énergie et nos choix de transports causent le plus grand impact environnemental. En réalité, c'est notre système alimentaire qui crée le plus de dégâts ", déclare Tony Juniper, écologiste membre du WWF, pour introduire le rapport "The 50 future foods". Et pour cause, 75 % des aliments que nous mangeons proviennent seulement de 12 sources végétales et de 5 sources animales. Pire encore, sur ces 12 sources végétales, 60% proviennent de 3 cultures : le blé, le maïs et le riz.

...