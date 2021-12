Dirigeants, entreprises, citoyens... Personne n'en fait assez pour limiter le réchauffement climatique. Roman graphique.

La COP26, qui s'est tenue à Glasgow en novembre, s'est une fois de plus soldée par de bien faibles engagements, vu l'ampleur du défi. Les dix prochaines années seront pourtant décisives pour éviter le pire. Dans un roman graphique, voici l'histoire de la Terre et de deux avenirs possibles, selon notre (in)action du présent.Auteur de plus d'une quinzaine de bandes dessinées et dessinateur de presse, Philippe Sadzot, dit FiFi, est aussi enseignant à l'Ecole supérieure des arts Saint-Luc à Liège. Son dernier livre s'intitule Confinement, déconfinement, en route vers un monde meilleur (Ed. Le poil dans la main, 2021). Il a aussi illustré la BD Le Commerce des armes: un business comme un autre? pour le Grip, en 2019, publié en trois langues par la Fondation Rosa Luxemburg le 1er décembre. Un aperçu de son travail est disponible sur son blog, Fifisadzot, ainsi que sur sa page Instagram. Christophe Leroy est journaliste au Vif, spécialiste notamment des questions d'énergie et d'environnement. Pour la réalisation de ce récit graphique, il a travaillé en étroite collaboration avec Philippe Sadzot afin de présenter d'une autre manière l'enjeu majeur de ce siècle qu'est le réchauffement climatique. Ni fataliste ni idéalisée, la démarche s'appuie sur des constats scientifiques étayés. Et sur l'espoir qu'un changement radical reste possible. Feuilleter le roman graphique via notre module le lecture ici.