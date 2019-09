Les critiques sont sévères à l'égard de l'industrie belge de la viande, mais elle ne se laisse pas faire. La viande belge est-elle (indirectement) responsable de l'incendie de la forêt tropicale ? Le point à travers une analyse détaillée.

Les incendies ravagent la forêt brésilienne, poumon vert de la planète. Lorsqu'on en cherche la cause, apparait souvent l'élevage industriel. Après tout, plusieurs de ces incendies ont été allumés par des agriculteurs afin de libérer davantage de terres pour la culture du soja. Certains disent que comme la culture du soja provoque des incendies de forêt et que ce dernier sert surtout à nourrir les bêtes, cela rend les producteurs et les consommateurs de viande indirectement complices de la catastrophe naturelle.

...