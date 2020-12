Le porte-parole interfédéral a fait le point sur l'épidémie en Belgique mais également sur la nouvelle souche qui touche la Grande-Bretagne et également la Belgique.

Lors d'une conférence de presse, Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le covid a fait le point sur la pandémie en Belgique. Le nombre d'infections continue d'augmenter mais depuis quelques jours, elle n'augmente pas de façon plus rapide et importante comme on peut le voir dans d'autres pays européens a expliqué le porte-parole fédéral. Les infections touches toutes les tranches d'âge. Et également les enfants de moins de dix ans. C'est toutefois chez les plus de 80 ans que le nombre de cas augmente le moins.

Les hospitalisations diminuent très légèrement, nous sommes frappés par le fait que dans certaines provinces il y a une augmentation des hospitalisations et tout particulièrement en province de Liège.

Yves Van Laethem a également évoqué la situation en Angleterre et l'apparition d'une nouvelle souche du virus repérée depuis le mois de septembre. La nouvelle variante représente 60% des nouvelles infections au Royaume-Uni. Elle n'est pas présente uniquement en Angleterre mais également au Pays-Bas et en Belgique.

Contagiosité augmentée?

Il n'y a pas que cette variante qui circule en Belgique et ailleurs, il est tout à fait normal que de nouvelles variantes apparaissent constamment avec ce type de virus. Que certaines de ces variantes apparaissent brièvement et disparaissent à jamais et que d'autres variantes se propagent plus rapidement et éventuellement deviennent dominantes comme la variante UK actuellement en Grande-Bretagne. Il est possible que cette variante profite de nos contacts sociaux ou certains variantes peuvent se transmettre plus facilement. Cette contagiosité augmentée est possible mais n'est pas encore certaine pour la souche en Grande-Bretagne, il faudra encore des recherches. Rien en tout cas ne nous montre qu'elle soit plus virulente, plus dangereuse pour notre santé.

Le fait que cette souche ait été identifiée aux Royaume-Uni est principalement liée au fait que le pays a un des programmes de surveillance génétiques les plus poussés au monde. Ils testent 5 à 10% des souches détectées chez les patients en continu. Cela leur permet de détecter plus facilement les nouvelles variantes que d'autres pays.

Période propice

Nous sommes dans une période de l'année propice aux virus respiratoires, où il a plus facilement la main. Cela montre l'importance d'adhérer aux mesures, qui ne changeront pas quelle que soit le type de variante de la nouvelle souche et sa contagiosité. Cela nous montre également l'importance de ne pas voyager.

Alors que les fêtes approchent, une étude de l'université d'Anvers montre qu'un grand nombre de personnes est diposée à suivre les mesures à Noël et que ce chiffre est en augmentation ces dernières semaines. 79% déclarent adhérer à la notion d'un ou deux visiteurs maximum.

