Idéalement situées au centre du Brabant wallon et aux portes de Bruxelles, Ottignies - Louvain-la-Neuve et Wavre sont d'importants pôles d'attraction dans plusieurs domaines. Au point d'exacerber la concurrence entre elles ? Plutôt qu'une rivalité, une certaine émulation s'est installée entre ces communes aux profils différents, faisant émerger de nombreux nouveaux projets. Tour d'horizon.

L'une est chef-lieu du Brabant wallon, l'autre accueille la seule université de la province. Voisines l'une de l'autre, Wavre et Ottignies - Louvain-la-Neuve constituent un véritable atout à l'échelle provinciale, mais aussi régionale. Les deux entités sont idéalement situées près de plusieurs grands axes routiers (E411, N4, N25...) et accessibles en transports en commun. Elles concentrent aussi et surtout des activités qui rayonnent en dehors de leurs territoires respectifs.

...