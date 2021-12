Dix-sept nouvelles antennes de vaccination "mobiles" vont ouvrir leurs portes en Wallonie à partir de la mi-décembre, fait savoir samedi le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS).

La campagne pour l'administration des 3e doses de vaccin "booster" à la population continue en Wallonie avec déjà plus de 721.000 doses administrées, indique le communiqué. "Les 12 nouveaux centres de vaccination de Wallonie ont quasi tous ouvert leurs portes et effectuent actuellement une montée en puissance de leur capacité."

Parallèlement à ce dispositif des 34 centres fixes, différentes antennes mobiles circulent actuellement en Wallonie. Au total, 17 nouvelles antennes seront accessibles à la population en décembre et jusqu'à la mi-janvier. D'autres structures verront également le jour début 2022, indique-t-on.

La campagne pour l'administration des 3e doses de vaccin "booster" à la population continue en Wallonie avec déjà plus de 721.000 doses administrées, indique le communiqué. "Les 12 nouveaux centres de vaccination de Wallonie ont quasi tous ouvert leurs portes et effectuent actuellement une montée en puissance de leur capacité." Parallèlement à ce dispositif des 34 centres fixes, différentes antennes mobiles circulent actuellement en Wallonie. Au total, 17 nouvelles antennes seront accessibles à la population en décembre et jusqu'à la mi-janvier. D'autres structures verront également le jour début 2022, indique-t-on.