Depuis le 20 octobre, sept autoroutes ont été équipées de radars tronçons qui fonctionnent 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Ce qui change la donne en matière de limitation de vitesse.

Peut-on être flashé dès 129 km/h ? Vrai ! Du moins, depuis le 20 octobre, sur sept autoroutes en Belgique - cinq en Wallonie et deux en Flandre - équipées de radars tronçons. Ceux-ci fonctionnent désormais 24 heures sur 24, sept jours sur sept. "En Wallonie, on ne flashait qu'à partir de 147 km/h. C'était évidemment inacceptable, et c'est pourquoi nous ramenons cette vitesse à 129 km/h. En Flandre, les radars tronçons fonctionnent une semaine sur deux, ce qui n'est pas bon non plus pour la sécurité routière", a déclaré, à la VRT, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Celui-ci estime, en outre, qu'il y a trop de décès chaque année sur nos routes, plus que chez nos voisins: en 2019, aux Pays-Bas, le taux de mortalité sur les routes s'élevait à 31 pour un million d'habitants, en Allemagne à 33 et en France à 39 tandis qu'en Belgique, ce taux grimpe à 44. "Les études prouvent que les radars tronçons fonctionnent. Grâce à eux, le taux de décès baisse de 56%. Du moins s'ils sont activés...", a encore précisé Vincent Van Quickenborne.