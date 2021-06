La Belgique introduira cet été une liste de 27 pays vers lesquels il restera interdit de voyager en dépit des assouplissements décidés grâce au recul de la pandémie de coronavirus, a annoncé le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke.

C'est une décision prise par la conférence interministérielle Santé, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse faisant suite à une réunion du Comité de concertation rassemblant les principaux ministres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées.

"Aujourd'hui, nous devons bien regarder si nous maintenons les digues grâce auxquelles nous regagnons la liberté suffisamment solides. Cela est lié aux déplacements de voyageurs et le danger d'autres variants", a déclaré Frank Vandenbroucke devant la presse.

Voici la liste des 27 pays, fournie par les services du ministre de la santé:

le Royaume-Uni (le seul situé en Europe),

(le seul situé en Europe), l' Afrique du Sud ,

, le Botswana ,

, la République démocratique du Congo ,

, la Jordanie ,

, le Qatar ,

, le Népal ,

, le Brésil ,

, la Bolivie ,

, le Paraguay ,

, l' Inde ,

, l' Uruguay ,

, la Géorgie ,

, le Chili ,

, Trinidad et Tobago ,

, la Colombie ,

, le Bangladesh ,

, l' Ouganda ,

, l' Argentine ,

, le Zimbabwe ,

, l' Eswatini (l'ex-royaume du Swaziland, ndlr),

(l'ex-royaume du Swaziland, ndlr), le Lesotho ,

, la Namibie ,

, le Mozambique ,

, le Surinam ,

, le Pérou ,

, le Pakistan.

Les Belges qui y en reviendront devront toutefois se plier à une quarantaine obligatoire. Une interdiction d'entrée s'applique aux personnes qui ne vivent pas en Belgique, avec cependant une exception pour les diplomates et les personnes dans le secteur des transports, par exemple, avec également une quarantaine.

Selon Frank Vandenbroucke, un système plus intense de "contact tracing" sera élaboré d'ici la mi-juillet, remontant à davantage que quelques jours.

