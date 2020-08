Les voyageurs de retour de Suisse ne devront plus observer l'obligation de quarantaine et de dépistage.

Les cantons du Valais et du Vaud en Suisse repassent en zone verte. Les voyageurs belges pourront s'y rendre et en revenir sans obligation de quarantaine, ni dépistage au retour. Une information de nos confrères de La Libre.

> Voyage et coronavirus: quand les retours de "zones à risques" sèment la confusion

L'information sera publiée ce mercredi sur le site des Affaires Etrangères mais est déjà d'application. Les voyageurs de retour de ces deux cantons ne devront plus observer l'obligation de quarantaine ni de dépistage.

"Ravi et soulagé" du côté suisse

Dans un tweet diffusé mardi soir, le chef du Département fédéral des affaires étrangères suisse, Ignazio Cassis, s'est dit "ravi et soulagé que la Belgique adapte ses recommandations de voyage".

Ravi et soulagé que la Belgique adapte ses recommandations de voyage: dès demain le #Valais et #Vaud passent au vert.



Je me félicite de cette décision prise par la cellule d’évaluation belge #Celeval et souhaite de belles vacances aux belges 🇧🇪 qui ont prévus de se rendre en🇨🇭! — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) August 4, 2020

