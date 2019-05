Vous détestez le MR ? Voici comment lui nuire le plus efficacement possible le 26 mai

Nicolas De Decker Journaliste

Pendant quatre ans, Charles Michel laissait son centre et sa gauche de côté, et embrassait goulûment sa droite. Sur cette question migratoire qui tend tant, s'appuyant au sud sur la popularité d'un nordiste, Theo Francken, il pensait pouvoir à son aise étouffer la droite de sa droite, celle du PP et d'au-delà, tout en ne perdant pas trop sur son centre et sur sa gauche.

