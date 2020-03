Une nouvelle série de mesures restrictives ont été annoncées hier soir par le gouvernement afin d'endiguer, au maximum, la propagation du coronavirus dans notre pays. Qu'est-ce qui est encore autorisé, et qu'est-ce qui ne l'est plus ? On fait le point.

Faut-il une autorisation pour se déplacer?

En France, les citoyens ont besoin d'une dérogation pour indiquer la raison de leur sortie (courses, travail, activité sportive,...) . En Belgique, aucune autorisation de la sorte n'est demandée. Le bon sens civique, et la responsabilité des citoyens sont mis en avant.

Les transports en commun roulent-ils encore ?

L'utilisation des transports en commun est encore autorisée. La STIB, TEC et De Lijn continuent d'assurer leurs services, avec des horaires réduits ou perturbés. Il est recommandé de limiter ses déplacements au strict minimum (travail, alimentaire, pharmacie, poste, banque). Les déplacements à pied sont encouragés. Les heures de pointe sont aussi à éviter et les distances de 1,5 mètre entre les passagers sont préconisées.

Qu'en est-il des gardes alternées ?

Il est préférable pour les enfants de parents divorcés de continuer à suivre la routine mise en place. Mais dans ce cas, lorsque l'enfant change de foyer, les mesures d'hygiène sont de la plus haute importante. Il est important aussi de ne pas amener un enfant à un parent malade.

Les écoles et les crèches resteront-elles ouvertes ?

Les cours sont suspendus, mais les écoles continueront à prendre en charge les enfants de parents qui ne travaillent pas à domicile, par exemple ceux qui travaillent dans le secteur médical. Les crèches resteront également ouvertes pour cette raison.

Peut-on encore se balader, si oui, accompagné ?

Si la règle numéro 1 du confinement est de rester chez soi au sein de sa famille pour éviter au maximum les contacts (et donc la propagation du virus), il est autorisé - et recommandé même - de prendre l'air, mais seulement avec les personnes qui habitent sous le même toit. Il est aussi autorisé de promener son chien avec un membre de sa famille. Les animaux ne comportent, en outre, aucun risque de propagation du virus. Se réunir entre amis, même pour une balade en forêt, est interdit.

Puis-je me déplacer en voiture pour aller faire une balade en forêt?

Les nouvelles mesures émises par le gouvernement demandent de limiter les déplacements de personnes au strict minimum. Rouler en voiture inutilement pourrait donc être pénalisé.

Les parcs ou les réserves naturelles restent-ils ouverts ?

Il a été noté ces derniers jours une affluence record dans les parcs et les réserves naturelles. Il y aurait également beaucoup plus de déchets. Il est donc préférable d'aller se promener dans la nature le plus près possible de son domicile sans effectuer un long trajet. De plus, les possibilités d'excursion, même proches du domicile, sont limitées. En effet, de nombreuses plaines de jeux étaient déjà fermées avant l'annonce de ces mesures, par mesure d'hygiène.

Peut-on prendre la voiture pour aller dans les Ardennes ou à la côte ?

Ce n'est pas l'intention, car cela a comme conséquence la propagation du virus dans d'autres zones du pays. Il est déconseillé de se rendre dans sa résidence secondaire à la mer ou dans les Ardennes. La voiture, ou les transports publics ne peuvent être utilisés que pour les trajets essentiels. Mieux vaut s'en tenir à son quartier, voire son village, à pied ou à vélo.

J'ai 74 ans. Puis-je me promener seul ?

Les personnes appartenant au groupe à risque, les plus de 65 ans et les personnes dont le système immunitaire est affaibli ont intérêt à rester chez elles. Mais l'air extérieur est sain, dit le virologue Leen Delang dans De Standaard. "Si vous êtes en bonne santé, que vous marchez seul, que vous rencontrez peu de gens et que vous gardez suffisamment de distance, vous pouvez le faire. En d'autres termes : Que le bon sens l'emporte."

Les enfants d'un même quartier sont-ils autorisés à jouer ensemble ?

En ces temps de confinement, il est recommandé de prendre l'air et de faire de l'exercice. Ça tombe bien avec le début du printemps, la météo est plutôt clémente. Les enfants peuvent également se défouler dehors, que ce soit dans le jardin ou dans la rue. Mais ils ne peuvent le faire qu'en compagnie de leurs propres frères et soeurs. Une ordonnance restrictive existe. Tous les rassemblements en dehors de la famille sont interdits tout comme garder les enfants d'amis à tour de rôle. Le ministre des finances Alexander De Croo (Open VLD) : "La police surveillera strictement cette opération. Les jeunes qui jouent dehors ensemble peuvent recevoir une amende. Le montant de l'amende dépend d'une commune à l'autre".

Peut-on encore faire du sport en extérieur ?

L'exercice physique est aussi encouragé, avec un ami "au choix" et en respectant la distance suffisante. Les cours collectifs ou les sorties à plusieurs cyclistes ou coureurs sont interdits. "Vous ne pouvez donc pas donner rendez-vous à tous vos amis pour sortir ensemble", explique Ilse Van de keere, porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Capitale au Morgen. "Nous allons discuter avec les gens dans la rue, éventuellement leur demander s'ils appartiennent à la même famille, et vérifier s'ils gardent suffisamment de distance". Toute personne qui enfreint ces règles risque une amende.

Peut-on encore rendre visite à ses parents lorsqu'ils ne sont pas dans le besoin ?

La réponse est non, si vos parents ne sont pas dans le besoin. Les citoyens sont obligés de rester chez eux afin d'éviter autant que possible tout contact avec les personnes extérieures à la famille nucléaire qui vit sous le même toit. Il est toutefois autorisé d'aider les parents dans le besoin, en leur amenant des courses, des repas, mais tout en respectant les règles d'hygiène et la distance réglementaire. En cas d'aide dans les courses ou le repassage d'un parent, l'hygiène des mains reste primordiale.

Peut-on aider un voisin dans le besoin ?

L'entraider entre personnes d'un même quartier doit être encouragé autant que possible, mais en limitant les contacts sociaux au maximum. L'équation est difficile. Si un voisin malade a besoin d'aide, il est possible de l'aider en allant faire des courses pour lui et en les déposant sur le pas de la porte.

Les camps pendant les vacances de Pâques sont-ils maintenus?

Tous les camps de vacances et les activités prévues pendant les vacances de Pâques sont annulés.

Je déménage le 1er avril. Est-ce toujours autorisé ?

"Un déménagement est considéré comme essentiel, il doit donc rester possible", déclare Peter Mertens du Centre de crise dans De Standaard. Il est autorisé d'obtenir de l'aide d'une personne extérieure à la famille maximum, tout en gardant une distance appropriée. Une entreprise de déménagement est également autorisée, à condition qu'elle s'occupe de l'ensemble du déménagement et qu'elle assure une distance suffisante (1,5 mètre). L'entreprise de déménagement n'est pas autorisée à apporter son aide, spécifie le journal flamand.

Puis-je toujours aller chez le coiffeur ?

Les salons de coiffure restent ouverts pendant la semaine, mais ne peuvent accueillir qu'un seul client à la fois.

Les boutiques en ligne resteront-elles ouvertes ?

Les livraisons à domicile suite à un achat en ligne sont encore possibles. Ici aussi, les conditions de base doivent être remplies : garder une distance de 1,5 mètre avec le livreur ou le facteur et garantir l'hygiène.

Les électriciens et les plombiers sont-ils toujours autorisés à travailler ?

En général, les travaux de réparation urgents sont encore possibles. En cas de chaudière défaillante ou de rupture de canalisation, un plombier pourra venir faire les réparations nécessaires. Par contre, des interventions non essentielles seront reportées. Il est encore une fois recommandé de respecter la distance sociale d'au moins un mètre et demi avec les ouvriers présents dans une maison.

Ma femme de ménage peut-elle encore venir ?

Les règles édictées par le gouvernement n'interdisent pas explicitement le travail d'une femme de ménage. Cependant, de nombreuses sociétés de titres-services ont d'ores et déjà mis leur personne de nettoyage au chômage technique, ou devraient le faire très rapidement. Le risque est en effet que ces personnes bougent de maison en maison, un jour chez des personnes âgées, l'autre dans une famille avec des petits enfants potentiellement porteurs du coronavirus et qu'elles véhiculent le virus aux personnes plus fragiles, même en respectant les règles de distanciation sociale.

Herwig Muyldermans, directeur de Federgon, la fédération des prestataires de services en ressources humaines explique dans De Morgen : "En pratique, cela me semble très dangereux. Il y a 150 000 assistants de nettoyage dans notre pays, qui travaillent pour un million de familles. Cela pourrait conduire à une plus grande propagation du virus. Puisque les enfants sont maintenant aussi à la maison".

La baby-sitter peut-elle encore venir garder les enfants ?

Le principe général est que chacun reste dans sa "bulle familiale", complétée d'un ami extérieur à la famille. Cette personne peut également être une baby-sitter.

Va-t-on être limités dans l'achat de denrées de première nécessité ?

De nouvelles règles limitent désormais l'accès aux supermarchés à une personne au maximum par dix mètres carrés et à 30 minutes au maximum. Entre huit et neuf heures du matin, seules les personnes de plus de 65 ans sont admises dans les magasins Delhaize.

Les supermarchés déconseillent fortement que leurs clients fassent des réserves comme en temps de guerre. Conseils peu suivis à voir l'état des rayons à la fin du week-end passé. "Notre personnel est là pour servir, pas pour jouer au policier", déclare Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize qui rappelle qu'il n'est pas nécessaire de faire du stock, car les réassorts suivent, même s'ils sont plus lents vu les circonstances exceptionnelles.

Dans les pharmacies par contre, certains médicaments ne peuvent plus être achetés en grande quantité. C'est le cas par exemple du paracétamol sur lequel les clients se sont rués ces derniers jours. L'information a circulé ce week-end dans les médias que l'ibuprofène exacerberait les symptômes du coronavirus. Entre-temps, selon le SPF Santé publique, a démenti cette rumeur en assurant qu'il n'existe aucune preuve scientifique à cet égard.

Peut-on encore faire sa lessive dans un lavoir ?

Selon les règles, seuls les magasins de produits de première nécessité peuvent rester ouverts. Il s'agit notamment des magasins d'alimentation, des pharmacies, des bureaux de poste, mais aussi des coiffeurs.

Il est possible d'aller laver son linge dans un lavoir seulement sous certaines conditions. "Si c'est une blanchisserie où il n'y a pas de personnel présent et où les clients peuvent garder la distance nécessaire entre eux, c'est autorisé", dit Peter Mertens, le porte-parole du Centre de crise au Morgen.

Les fêtes d'anniversaire, les mariages, les enterrements ... ont-ils toujours lieu ?

Tous les événements récréatifs sont annulés. Cela s'applique aux grandes fêtes où toute la famille est présente ainsi qu'aux petites fêtes privées.

Les mariages ne peuvent également avoir lieu que dans un cercle restreint. L'Église catholique a maintenant décidé que les mariages et les baptêmes à l'église seront tous reportés. Les funérailles, impossibles à reporter, ne peuvent avoir lieu que dans un cercle restreint.

Est-il encore possible de passer son permis de conduire ?

Les centres d'examen sont fermés jusqu'au 5 avril. Idem pour les centres de contrôle techniques, fermés également jusqu'à cette date.

Les garages et les magasins de bricolage restent-ils ouverts ?

Les garages peuvent continuer à travailler en ce qui concerne les réparations urgentes. Les concessionnaires de voitures doivent, eux, fermer. Les magasins de bricolage sont soumis au régime des magasins non essentiels et doivent fermer.

Quid des rendez-vous paramédicaux ?

La plupart des dentistes et orthodontistes ferment leur cabinet et n'assurent que les urgences. Les kinés sont appelés à focaliser leurs prestations sur les urgences et les personnes qui ont des difficultés respiratoires.

Mes poubelles seront-elles encore ramassées?

Les tournées de poubelles seront assurées en fonction du personnel disponible. La priorité sera donnée aux collectes de déchets résiduels et organiques. En cas de manque de personnel, les collectes de papiers et cartons ainsi que celles de PMC pourront être supprimées. Les parcs à conteneurs sont fermés.

