Volvo Cars souhaite en effet que les batteries soient produites au plus près des sites de production.

L'usine de grande envergure que Volvo Cars veut construire pour la production de batteries pour véhicules électriques pourrait s'installer à Gand, a indiqué le Belge Geert Bruyneel, senior vice-president manufacturing chez Volvo Cars, lundi lors d'une visite du ministre-président flamand, Jan Jambon, au siège social de Volvo Cars à Göteborg. L'usine en projet aura une capacité pour équiper de 300.000 à 400.000 voitures électriques par an.

"Gand est dans la course", selon Geert Bruyneel. Volvo Cars souhaite en effet que les batteries soient produites au plus près des sites de production. Or, on sait que l'usine gantoise de Volvo Cars assemble déjà deux modèles électriques, la XC40 Recharge et la C40 Recharge.

A lire sur le sujet > Voiture hybride ou électrique, comment choisir?

L'usine de grande envergure que Volvo Cars veut construire pour la production de batteries pour véhicules électriques pourrait s'installer à Gand, a indiqué le Belge Geert Bruyneel, senior vice-president manufacturing chez Volvo Cars, lundi lors d'une visite du ministre-président flamand, Jan Jambon, au siège social de Volvo Cars à Göteborg. L'usine en projet aura une capacité pour équiper de 300.000 à 400.000 voitures électriques par an. "Gand est dans la course", selon Geert Bruyneel. Volvo Cars souhaite en effet que les batteries soient produites au plus près des sites de production. Or, on sait que l'usine gantoise de Volvo Cars assemble déjà deux modèles électriques, la XC40 Recharge et la C40 Recharge.