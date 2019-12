Déchargés, lundi 4 novembre, de leur mission de préformation par le Palais, Rudy Demotte (PS) et Geert Bourgeois (N-VA) avaient, dans leur rapport, explicitement conclu à l'impossibilité pour leurs deux partis de s'entendre. Pourquoi ont-ils tant trainé avant de l'annoncer ?

C'était proclamé pendant la campagne, confirmé depuis les élections, affirmé à la télévision, répété dans les journaux. Elio Di Rupo l'avait dit. Paul Magnette aussi. Laurette Onkelinx aussi. Ahmed Laaouej aussi. Cette fois c'est Rudy Demotte, et c'est presque une information. Le PS ne veut pas gouverner avec la N-VA : s'engager dans un gouvernement fédéral avec les nationalistes flamands, quand on se dit socialiste et qu'on est si malade, c'est signer une déclaration d'euthanasie et léguer son corps à la science politique.

Mais que l'annonce de Rudy Demotte, ce mardi 17 décembre, dans Sudpresse puis sur La Première, vienne confirmer ce que chacun sait a valeur de preuve ultime. Parce que Rudy Demotte, depuis le 4 novembre, se taisait, mais n'en savait pas moins. Comme du reste son président de parti Paul Magnette, désigné informateur par le Roi le 5 novembre, au lendemain de l'échec de la mission de préformateur de Rudy Demotte (PS) et Geert Bourgeois (N-VA). Paul Magnette, comme le Roi, avait reçu cette note. Elle pose, en quatre pages proprettes, combien les projets de société différente, entre le plus grand parti flamand et la plus grande formation francophone.

"Sire, Le mardi 8 octobre, vous nous avez confié une mission "pour examiner les fondements concrets de la formation d'un gouvernement fédéral autour de nos partis respectifs, en collaboration avec les quatre autres partis impliqués dans les discussions".", commencent les deux préformateurs avant de décrire leur méthodologie et l'agenda de leurs rencontres, de dresser quelques éléments de constat, et, ensuite, d'égrener les motifs d'inconciliabilité en matières budgétaires et d'emploi (temps de travail et augmentation du salaire minimum, prépensions, compétitivité et norme salariale), socio-économiques (financement de la sécurité sociale, pensions et fiscalité), d'énergie et de climat (sur le nucléaire), migratoires, et institutionnelles ("au moins un parti est demandeur de préparer un réel changement de paradigme institutionnel").

Ce rappel assez sommaire des différentes exigences programmatiques des partis étant posé, Rudy Demotte et Geert Bourgeois concluent imparablement : "Les positions entre partis restent beaucoup trop éloignées pour envisager une phase de formation. En particulier, les divergences de fond entre le PS et la N-VA sont telles qu'elles ne permettent pas d'engager une phase suivante bâtie autour de ces deux partis. Nous considérons la mission qui nous a été confiée comme terminée".

Cette péroraison, Rudy Demotte l'a lue à la radio, et l'a fait mettre dans le journal le plus lu de Belgique francophone. Pour le PS, le moment est donc venu d'en finir.

Il est remis sous pression par les trois mêmes qui insistent depuis six mois : le Palais, tétanisé dit on par la perspective de cinq années de surenchère séparatiste depuis les bancs de l'opposition, le MR, qui voudrait tant voir les compteurs du "jamais avec la N-VA", sur lesquels il est déficitaire depuis 2014, remis à zéro, et le CD&V, qui craint d'imploser s'il participe à un gouvernement minoritaire en Flandre.

C'est, sans doute, ce qui a empêché Rudy Demotte et Geert Bourgeois de tenir leur conférence de presse, pourtant prévue après leur passage chez le Roi ce lundi 4 novembre.

C'est, sans doute, ce qui a fait que cette note a été ignorée tout le temps qu'a duré la mission d'information de Paul Magnette, qui disait discuter avec dix partis, PS et N-VA inclus, parce qu'aucun des trois autres acteurs, le Palais, le MR et le CD&V, ne voulait assumer ses conclusions.

C'est, sans doute, ce qui a poussé Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens à formellement relancer l'hypothèse impossible de cette bourguignonne dont personne, à part leurs deux partis, ne veut. Désormais ils sont, ces trois-là, mis devant ce qu'ils savaient, mais qu'ils ne voulaient pas dire.

C'était inévitable pour le MR et le CD&V, perdants des élections et plus petits que les deux grands partis qui avaient aussi perdu. Les deux petits pourront acter la volonté des deux gros.

C'est en fait plus surprenant pour le Palais, qui subit aujourd'hui le retour de ce qu'il avait tant voulu refouler.