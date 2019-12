Pour Demotte, "PS et N-VA, ce n'est pas possible, les informateurs perdent leur temps"

"Le PS et la N-VA, ce n'est pas possible", a affirmé mardi matin, sur la RTBF, Rudy Demotte, le président du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ancien préformateur aux côtés de Geert Bourgeois (N-VA). "Ce n'est pas une voie; ce n'est pas une option", a-t-il martelé, confirmant des propos déjà tenus dans SudPresse.

