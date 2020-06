La tenue des petits événements devrait être confirmée, ainsi que la relance de la culture, la réouverture des cinémas et des parcs d'attractions. Moyennant mise en garde. Et qu'en sera-t-il d'un déconfinement plus large ?

Voilà les vacances d'été et leur cortège de plaisirs. Cette année, en raison du coronavirus, elles ne seront toutefois pas comme de coutume, a déjà à de nombreuses reprises prévenu la Première ministre, Sophie Wilmès. Les chiffres restent certes dans le vert et le déconfinement se poursuit. Mais la vigilance reste de mise, insiste Erika Vlieghe, présidente du groupe d'experts en charge du confinement (GEES). A fortiori après les rassemblements de ce week-end dans la capitale, critiqué par des experts.

Voilà la toile de fond du Conseil national de sécurité qui se réunira mercredi, une dernière fois avant juillet. Le gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées devraient confirmer la prochaine phase du plan progressif de déconfinement. Les événements avec public seront désormais autorisés à raison de 200 personnes présentes, mais moyennant le respect strict des protocoles de sécurité : règles de distanciation physique, port du masque si ce n'est pas possible... Les cinémas pourront également rouvrir leurs portes à partir du 1er juillet, moyenne protocole de sécurité là aussi, de même que les parcs d'attractions.

Le tout devrait être assorti d'une nouvelle mise en garde de la Première ministre, Sophie Wilmès, au sujet de la responsabilité individuelle de chacun : le déconfinement n'autorise pas tous les caprices, car le virus court toujours.

Le secteur événementiel sera également concerné, a confirmé ce lundi matin Erika Vlieghe, sans davantage de précisions. Il s'agira de savoir comment et à quelle échéance les foires et salons, notamment, pourront à nouveau être organisées. Il pourrait en être de même pour des événements de "moyenne taille", entre ceux de 200 personnes maximum et les "grands événements" de type festival qui resteront interdits jusque fin août.

Qu'en sera-t-il, aussi, de la fête nationale du 21 juillet?

Le Conseil national de sécurité devrait encore se pencher sur les fêtes de mariage, donner de nouvelles précisions sur la reprise des événements sportifs et faire un nouvel état des lieux des vacances: les frontières européennes sont réouvertes depuis le 15 juin, mais avec des modalités différentes dans certains cas, mais il reste à préciser ce qu'il en sera pour les voyages hors d'Europe, tenant compte d'une épidémie qui n'est pas du tout maîtrisée dans certaines régions du monde.

Enfin, s'il s'agit du dernier Conseil national de sécurité avant juillet, le travail d'évaluation des experts n'est pas fini pour autant. "N'oublions pas qu'il y aura de nouvelles évolutions cet été, nous sortirons davantage dans les rues, les gens vont voyager, il y aura des camps de jeunesse, souligne Erika Vlieghe à la VRT. Nous devons suivre et évaluer les conséquences, de mêm que celles des assouplissements préalables."

Voilà les vacances d'été et leur cortège de plaisirs. Cette année, en raison du coronavirus, elles ne seront toutefois pas comme de coutume, a déjà à de nombreuses reprises prévenu la Première ministre, Sophie Wilmès. Les chiffres restent certes dans le vert et le déconfinement se poursuit. Mais la vigilance reste de mise, insiste Erika Vlieghe, présidente du groupe d'experts en charge du confinement (GEES). A fortiori après les rassemblements de ce week-end dans la capitale, critiqué par des experts.Voilà la toile de fond du Conseil national de sécurité qui se réunira mercredi, une dernière fois avant juillet. Le gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées devraient confirmer la prochaine phase du plan progressif de déconfinement. Les événements avec public seront désormais autorisés à raison de 200 personnes présentes, mais moyennant le respect strict des protocoles de sécurité : règles de distanciation physique, port du masque si ce n'est pas possible... Les cinémas pourront également rouvrir leurs portes à partir du 1er juillet, moyenne protocole de sécurité là aussi, de même que les parcs d'attractions.Le tout devrait être assorti d'une nouvelle mise en garde de la Première ministre, Sophie Wilmès, au sujet de la responsabilité individuelle de chacun : le déconfinement n'autorise pas tous les caprices, car le virus court toujours.Le secteur événementiel sera également concerné, a confirmé ce lundi matin Erika Vlieghe, sans davantage de précisions. Il s'agira de savoir comment et à quelle échéance les foires et salons, notamment, pourront à nouveau être organisées. Il pourrait en être de même pour des événements de "moyenne taille", entre ceux de 200 personnes maximum et les "grands événements" de type festival qui resteront interdits jusque fin août. Qu'en sera-t-il, aussi, de la fête nationale du 21 juillet?Le Conseil national de sécurité devrait encore se pencher sur les fêtes de mariage, donner de nouvelles précisions sur la reprise des événements sportifs et faire un nouvel état des lieux des vacances: les frontières européennes sont réouvertes depuis le 15 juin, mais avec des modalités différentes dans certains cas, mais il reste à préciser ce qu'il en sera pour les voyages hors d'Europe, tenant compte d'une épidémie qui n'est pas du tout maîtrisée dans certaines régions du monde.Enfin, s'il s'agit du dernier Conseil national de sécurité avant juillet, le travail d'évaluation des experts n'est pas fini pour autant. "N'oublions pas qu'il y aura de nouvelles évolutions cet été, nous sortirons davantage dans les rues, les gens vont voyager, il y aura des camps de jeunesse, souligne Erika Vlieghe à la VRT. Nous devons suivre et évaluer les conséquences, de mêm que celles des assouplissements préalables."