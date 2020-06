Le virologiste Marc Van Ranst estime que les masques buccaux devraient devenir obligatoires dans les magasins, a-t-il déclaré sur Twitter. Il dénonce les termes "fortement recommandé" qui, selon lui, ne suffisent pas.

Van Ranst affirme que la foule va continuer d'augmenter pendant la période de déconfinement que nous sommes en train de vivre actuellement. "Au début, une seule personne par famille était autorisée à faire les courses. Mais aujourd'hui, on voit parfois plusieurs personnes faire leurs courses ensemble", déplore-t-il.

Comme il n'est pas toujours possible de garder une distance de 1,5 mètre, il préconise de rendre obligatoire le port du masque buccal. "C'est une opinion bien connue des virologues, Erika Vlieghe (la présidente du GEES, ndlr) le pense aussi".

In deze exitfase wordt de drukte in de warenhuizen en winkels geleidelijk groter, en het is niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Ik ben voorstander om mondmaskers te verplichten in de warenhuizen/winkels. "Sterk aangeraden" werkt duidelijk niet. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) June 22, 2020

En général, le port d'un masque buccal est "fortement recommandé" dans les lieux publics, surtout si la distance de sécurité de 1,5 mètre ne peut être garantie. Le port d'un masque buccal n'est obligatoire que dans certaines circonstances comme les vendeurs ambulants, les coiffeurs et les serveurs. Le port du masque est également obligatoire dans les transports publics dès l'âge de 12 ans, dans les écoles secondaires, et au travail si la distanciation sociale n'est pas possible.

