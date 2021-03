Une dizaine d'interpellations ont déjà eu lieu dans le cadre des violences de samedi à Liège, lors desquelles 36 policiers ont été blessés au total, a indiqué dimanche le chef de corps de la police locale, Christian Beaupère, lors d'une conférence de presse.

Neuf policiers ont dû être hospitalisés, dont un se trouve toujours en observation. L'un des agents souffre d'une fracture de la clavicule. Parmi ces blessés figure un motard de la police qui a été la cible des émeutiers alors qu'il se trouvait sur sa moto. Il avait été roué de coups mais ne présente pas de blessures graves, a précisé Christian Beaupère, évoquant une "furie" et un "déferlement" de violences.

Au total, il y a eu entre 200 et 300 casseurs dans les rues de Liège samedi après-midi, originaires de Liège et de sa périphérie, mais donc aussi de Bruxelles. Ils ont commis des faits de pillage, vols et dégradations. Selon Christian Beaupère, ils étaient très organisés et n'en étaient pas à leur coup d'essai.

Dix personnes ont été interpellées. Six arrestations sont judiciaires et quatre administratives. Parmi les auteurs, trois sont Liégeois et un est mineur. Pour les autres, il s'agit d'hommes âgés entre 20 et 30 ans. La police liégeoise a également expliqué que l'objectif samedi après-midi était d'abord de protéger les biens et les commerces du centre-ville, avant de mener des interpellations. Les enquêteurs se concentrent désormais sur la recherche et l'identification d'autres auteurs, notamment en collaboration avec le zones de police bruxelloises puisque certains casseurs proviennent de la capitale. De nouvelles interpellations devraient avoir lieu dans les prochains jours.

Une manifestation 'Black lives matter' de quelques dizaines de personnes se tenait samedi après-midi, place Saint-Lambert à Liège. Ce rassemblement était prévu dans le cadre de l'arrestation judiciaire pour rébellion d'une femme congolaise lundi matin, place Saint-Lambert à Liège. Un dispositif policier important avait été prévu pour éviter tout débordement. Vers la fin de la manifestation, des individus ont renversé et agressé violemment un policier à moto. Selon une porte-parole de la police de Liège jointe dans l'après-midi, les incidents ont commencé quand "des jeunes ont rejoint le groupe de manifestants pacifiques puis quitté la manifestation pour aller saccager le centre-ville".

Le commissariat de Liège-Centre, situé rue de la Régence, a été caillassé, tout comme plusieurs véhicules de police du centre-ville. Des magasins et fast-food ont également été caillassés et certains d'entre eux ont été pillés. Quelques vitres des Galeries Saint-Lambert et de l'hôtel de ville ont été brisées. La police a été victime de jet de pavés, de panneaux de signalisations, de bouteilles en verre et de chaussures. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés par les forces de l'ordre.

Au total, 250 policiers de la police de Liège et de la police fédérale étaient présents sur place avec l'appui de trois arroseuses.

Le calme est revenu vers 20h samedi soir.

