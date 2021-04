Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), a demandé aux experts en matière de covidde se pencher sur un rapport du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies qui suggère que les personnes ayant été vaccinées peuvent se rencontrer à l'intérieur, sans porter de masque.

Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke a demandé au commissaire corona d'examiner cet avis. Dans les prochains jours, les experts du GEMS(Groupe d'Experts de stratégie de crise pour le Covid-19)devront discuter de la relation entre la campagne de vaccination, la stratégie de test et les aspects éthiques.

L'équilibre

Grâce à la vaccination, des assouplissements seront certainement possibles, en combinaison avec la politique de dépistage", a déclaré le microbiologiste Herman Goossens à VTM News lundi. Mais pour le moment, il y a encore trop de virus en circulation.

En tout état de cause, il sera difficile de trouver un équilibre pour accorder un assouplissement à un certain groupe et pas à d'autres, même, si le cas n'est pas unique : les centres de soins résidentiels et les maisons de repos ont relâché certaines règles un peu après les vaccinations.

