Le virologue Marc Van Ranst a appelé samedi à ne pas se rendre à Anvers pour le moment, en raison d'un nombre important d'infections au nouveau coronavirus dans la ville.

Antwerpen is een bruisende en fantastische stad, en een bezoek meer dan waard.

Maar niet nu.

Antwerpen strijdt momenteel tegen een grote Covid19-uitbraak. Plan graag uw bezoek aan Antwerpen wanneer deze uitbraak weer onder controle is. pic.twitter.com/C8eXiSyjs8 — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) July 25, 2020

"Anvers est une ville dynamique et fantastique, qui mérite d'être visitée. Mais pas maintenant. Anvers lutte actuellement contre un foyer important de Covid-19", a-t-il écrit sur Twitter.

Le virologue précise que ses propos concernent les visites non essentielles, par exemple comme touriste ou pour faire du shopping.

Marc Van Ranst souligne que "lorsque nous voyons une épidémie de cette ampleur dans une autre ville d'Europe, nous la classons en zone rouge et nous conseillons aux gens de ne pas y aller, voire l'interdisons".

"Dans notre propre pays, nous sommes un peu plus réticents à le faire", ajoute-t-il.

Lire aussi >>> Anvers réduit la bulle de contacts à dix personnes maximum et interdit les fêtes privées

"Anvers est une ville dynamique et fantastique, qui mérite d'être visitée. Mais pas maintenant. Anvers lutte actuellement contre un foyer important de Covid-19", a-t-il écrit sur Twitter.Le virologue précise que ses propos concernent les visites non essentielles, par exemple comme touriste ou pour faire du shopping. Marc Van Ranst souligne que "lorsque nous voyons une épidémie de cette ampleur dans une autre ville d'Europe, nous la classons en zone rouge et nous conseillons aux gens de ne pas y aller, voire l'interdisons". "Dans notre propre pays, nous sommes un peu plus réticents à le faire", ajoute-t-il.