Au cours de la conférence interministérielle qui s'est tenue aujourd'hui, les ministres de la santé belges ont convenu que le vaccin de Janssen serait utilisé pour tous les groupes d'âge. En outre, pour le vaccin AstraZeneca la limite d'âge passe de 56 à 41 ans.

Avec ces décisions la campagne de vaccination va pouvoir gagner en ampleur. Un plus grand nombre de personnes sont éligibles pour le vaccin d'AstraZeneca, et il n'y a pas de limite d'âge pour le vaccin de Janssen. Il a également été décidé d'administrer la deuxième injection avec le vaccin AstraZeneca à partir de début mai.

Les ministres de la Santé suivent en cela l'agence européenne des médicaments EMA, qui a émis un avis positif sur l'utilisation du vaccin de Janssen sans aucune restriction d'âge ou de sexe. Le fabricant Johnson & Johnson a interrompu l'approvisionnement pendant un certain temps en raison d'inquiétudes concernant huit cas de caillots sanguins rares chez des personnes récemment vaccinées. Selon le planning initial, la Belgique attendait plus de 62 000 doses de vaccin ce mois-ci. Ceux-ci peuvent désormais renforcer la campagne de vaccination.

Cette nouvelle est la bienvenue, et pas seulement parce que le vaccin ne doit être administré qu'une seule fois et peut être conservé à la température du réfrigérateur. Depuis qu'AstraZeneca a annoncé qu'elle ne serait pas en mesure de fournir plus de la moitié des vaccins proposés au deuxième trimestre, voire moins, le vaccin de Janssen est une aide précieuse.

Les prévisions pour les autres livraisons: Moderna devrait livrer 760 800 doses dans les semaines à venir. C'est néanmoins Pfizer/BioNTechqui va fournir la majorité des vaccins belges et assurer l'accélération promise : 5,5 millions de doses d'ici la fin juin.

La reprise de la vaccination du Janssen ( Johnson et Johnson)

Des experts de l'autorité de santé américaine ont, eux, recommandé vendredi la reprise de la vaccination avec le sérum de Johnson & Johnson aux Etats-Unis, suspendue depuis le 13 avril après des cas rares de thrombose. Le vaccin "est recommandé" pour la population adulte, a conclu vendredi un groupe réuni à la demande des Centres américains de lutte et de prévention des maladies (CDC), la principale agence américaine de santé publique. Le vaccin Johnson Johnson a déjà été administré à 7,98 millions de personnes aux Etats-Unis. Selon des données présentées vendredi, sur 3,99 millions de femmes vaccinées, 15 ont développé des cas graves de caillots sanguins, et trois sont décédées. La majorité (13 sur 15) étaient âgées de moins de 50 ans, les deux autres avaient entre 50 et 64 ans. Il n'y a eu aucun cas connu chez les hommes vaccinés.

Certains experts ont notamment souligné vendredi les bénéfices de ce vaccin à dose unique, pouvant être conservé dans les réfrigérateurs et atteindre plus facilement les groupes vulnérables, face aux risques très rares de thromboses, qui peuvent avoir des conséquences neurologiques dévastatrices même quand elles ne sont pas mortelles. Le vaccin JJ s'est révélé efficace à 66% pour prévenir les formes modérées à sévères du Covid-19, selon des essais cliniques réalisés sur environ 40.000 personnes âgées de 18 ans ou plus dans plusieurs pays à travers le monde.

