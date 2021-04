La vaccination en Belgique est passée à la vitesse supérieure. Au total, 32% de la population adulte est désormais vaccinée contre le Covid. Un pourcentage qui classe notre pays dans le peloton de tête européen.

La campagne de vaccination en Belgique s'accélère: 18,2% de la population adulte a reçu une première dose, tandis que 8,7% ont reçu les deux doses requises. Le cap des 3 million de premières doses de vaccin administrées en Belgique est presqu'atteint. Jusqu'à présent, 2.938.986 personnes ont reçu une première dose et 800.659 ont reçu les deux doses nécessaires. C'est surtout l'administration de la première dose qui s'accélère. Toutes les tranches d'âges de plus de 65 ans ont une couverture vaccinale supérieur à 70%, dans les trois Régions du pays. A l'échelle du pays, 86% des 85+ ont reçu une première dose. Ils sont 90% chez les 75-84 et 76% chez les 65-74. La campagne de vaccination en Belgique connaîtra, la semaine prochaine, un coup d'accélérateur avec la livraison de près de 900.000 vaccins. Selon le tableau fourni par la taskforce Vaccination, le nombre de vaccins livrés par Pfizer doublera à partir de la semaine du 31 mai pour atteindre plus de 730.000 doses par semaine. Que ce soit pour la première ou la deuxième dose, on note toujours des différences entre les Régions. Pour rappel, les données sont enregistrées sur base du lieu de résidence et non du lieu de vaccination. Ainsi, la couverture vaccinale de la première dose chez les plus de 18 ans est de 33% en Flandre, 32% en Wallonie et 25% à Bruxelles. 10% des Wallons et 8% des Flamands sont entièrement vaccinés, contre 7% en Région bruxelloise.En Europe, 27,2% des citoyens adultes ont reçu une première dose de vaccin, et 10% sont entièrement vaccinés, selon les données du Vaccine Tracker du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Il y a quelques jours, le commissaire corona Pedro Facon se réjouissait sur Twitter d'être "à la 5e place", avec le podium en ligne de mire.Une nouvelle dont s'est également félicité le Première ministre Alexander De Croo: "Grâce à l'effort conjoint de milliers de bénévoles, des soignants et des pouvoirs publics, la vaccination gagne du terrain et s'accélère.". La Belgique est désormais 4e du classement de la première dose, derrière la Hongrie, Malte et la Finlande. Le résultat de la Hongrie n'est pas surprenant: c'est le seul pays européen à avoir intégré le vaccin russe Spoutnik V dans sa stratégie. En revanche, pour l'administration de la seconde dose, notre pays se retrouve à l'arrière du peloton. Certains pays ont en effet préféré stocker davantage de doses pour assurer la deuxième doses, tandis que d'autres préfèrent administrer au plus vite la première dose, au risque de se voir limités par les retards de livraisons.Si on observe des différences entre les pays européens, il suffit de comparer au reste du monde pour voir que, finalement, la Belgique et ses voisins se tiennent dans un mouchoir de poche. Parmi les pays qui performent le mieux, on retrouve bien évidemment Israël, champion du monde de la vaccination anti-Covid, mais aussi des pays comme les Etats-Unis ou, plus près de chez nous, le Royaume-Uni.