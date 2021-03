A travail égal, le salaire des femmes belges est en moyenne amputé de 9,6% par rapport à celui des hommes. La présente chronique a donc été amputée de 9,6% de son contenu. Handicapant, non?

Il y a cinquante-quatre _ _ _, Blanche fit quelque _ _ _ _ _ que personne, dans sa _ _ _ _ _ _ commune d'Oreye, n'avait jamais fait avant elle. Quelque chose _ _ _ tellement inédit, de si subversif, qu'après cela, les habitants chuchotaient _ _ _ _ _ _'elle passait dans la _ _ _ seule _ _ _ le matin. Qu'après ça, un voisin qui la raccompagnait en _ _ _ _ _ _ _ du travail l'avait déposée à l'entrée du village pour ne pas être _ _ avec elle. Qu'après ça, elle ne pouvait plus recevoir la communion, à la _ _ _ _ _. Il y a cinquante-quatre ans, Blanche a divorcé. Avant ça, son mari ne rentrait déjà plus très _ _ _ _ _ _ _ à la maison. Jusqu'à ce qu'il lui annonce qu'il ne rentrerait plus _ _ tout. Il s'installait chez _ _ maîtresse, mais n'entendait pas dissoudre le mariage _ _ _ _ autant, non, _ _ _. Ç'aurait été rompre avec l'espoir d'un jour toucher l'héritage de sa _ _ _ _ _-famille. "Alors, _ _ _: soit j'acceptais de faire _ _ _ _ _ _ à trois, soit je divorçais." (1) Un luxe, en fait, cette _ _ _ _ _ _ _ option: payer un avocat (et déjà, en trouver un qui _ _ _ _ _ _ _ de la représenter! ), assumer seule deux enfants, trouver un boulot... Blanche n'a pu se le _ _ _ _ _ _ _ _ _ que grâce au soutien financier de sa mère. "C'est pour ça que tant d'autres _ _ _ _ _ _ ne pouvaient pas se séparer." C'est toujours pour ça que beaucoup restent, cinquante-quatre ans plus tard. Faites l'expérience, Mesdames: séparez-vous, juste pour entendre ensuite _ _ _ _ _ de vos copines vous confier "tu as de la chance, si je pouvais, je _ _ _ _ _ _ pareil. Mais je ne pourrais pas garder la maison seule/je n'ai pas d'argent _ _ _ _ _ _/je ne peux pas à cause des enfants (_ _ _ _ _ _ la mention inutile)." Elles bossent quasi toutes, pourtant. Mais à mi-temps: en _ _ _ _ _ _ _ _, l'emploi à _ _ _ _ _ partiel est à 80% féminin. Faut _ _ _ _ s'occuper des gamins. Un père ne va tout de même pas le faire, un peu de décence, et la tradition patriarcale, alors? Puis papa _ _ _ _ _ mieux sa vie, _ _ _ serait suicidaire de rogner sur son salaire, alors autant sacrifier celui de maman, les enfants. Voilà comment une mère peut devenir précaire. Dépendance financière. Comptez sur la législation _ _ _ _ _ pour les appauvrir _ _ _ _ _ _ un peu plus, en n'individualisant pas les droits sociaux. La sécurité sociale s'est construite _ _ _ _ _ _ sur un modèle familial patriarcal, _ _ _ _ : Monsieur boulotait seul et entretenait Madame. Donc celle-ci, "personne à charge", a toujours touché moins du chômage. _ _ _ _ _ _, dans les années 1970, y avait tellement de chômeurs que l'Etat ne pouvait pas _ _ _ _ les payer. Alors ce même Etat créa le statut de cohabitant (qui _ _ _ _ _ _ tout aussi bien pu s'appeler cohabitante, puisque l'_ _ _ _ _ _ _ majorité des personnes concernées sont des femmes), pour rogner sur ses frais de sécu. Une mesure d'économie temporaire qui dure _ _ _ _ _ _ depuis cinquante ans. Et qui n'est pas près _ _ changer, le dossier ne _ _ _ _ _ _ _ _ pas dans l'accord de gouvernement _ _ _ _ _ _ _. Ça ne fait jamais que quarante ans que les associations féministes s'époumonent. Comme elles revendiquent une égalité économique réelle, parce qu'elle est l'_ _ _ _ _ _ _ central de l'émancipation globale. Ça ne fait jamais qu'un siècle: la première Journée des droits des _ _ _ _ _ _ fut instaurée en _ _ _ _ _ _ en 1921 par Lénine (lire aussi Le Vif du 25 février dernier), pour _ _ _ _ _ _ _ _ cette moitié de l'humanité "doublement oppressée par le capital et l'esclavage domestique". Visionnaire, le gars. Ce serait bien, dans cent ans, de ne plus _ _ _ _ _ à réclamer les mêmes avancées. (1) L'interview de Blanche est à écouter dans notre nouveau podcast, disponible dès le 8 mars 2021 sur levif.be