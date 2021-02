La chambre du conseil de Bruxelles a déclaré irrecevable, par ordonnance du 9 février dernier, une plainte déposée contre les responsables, à identifier, de "la mauvaise gestion" de la crise sanitaire.

Neuf personnes avaient déposé plainte avec constitution de partie civile auprès d'un juge d'instruction contre X, pointant divers griefs en ce qui concerne la gestion de la pandémie de coronavirus en Belgique.

Le parquet s'était dit non compétent pour diligenter une enquête, considérant que la plainte visait sans le dire des ministres et devait alors être traitée par le parquet général, avait déclaré Véronique Dockx, du collectif citoyen "Covidplainte.be", à l'initiative du dépôt de la plainte. Les plaignants avaient demandé à la chambre du conseil d'ordonner au parquet de mettre l'affaire à l'instruction, afin que des devoirs d'enquête soient réalisés. Selon eux, c'était la seule manière de pouvoir cibler avec exactitude les responsables, plusieurs niveaux de pouvoir étant impliqués dans la gestion de la crise sanitaire.

Les plaignants sont des ouvriers, des infirmières ou des personnes ayant perdu un proche infecté par le coronavirus. Ils déplorent une gestion "catastrophique" de la crise sanitaire et des "manquements graves survenus à différents niveaux de prise de décisions, avec des conséquences dramatiques sur la santé des citoyens".

