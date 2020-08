Une équipe multidisciplinaire belge a mis au point une machine à ultraviolets pour désinfecter les caddies de supermarché de toutes traces de coronavirus.

Une équipe multidisciplinaire belge a mis au point une machine innovante, l'UVFlash, qui permet de désinfecter en quelques secondes les caddies de supermarchés de toutes traces de coronavirus. Au lieu de nettoyer les caddies avec du papier essuie-tout et du spray désinfectant, les clients n'ont qu'à enfourner leur chariot dans un caisson métallique, fermer la porte et attendre seulement 10 secondes que leur caddie soit totalement désinfecté à l'aide de puissantes lampes UV. Les ultra-violets éliminent 99.99% des virus de type corona.

"C'est l'un des premières machines de ce style en Belgique et dans le monde. Elle est robuste et sécurisée et facile d'utilisation pour les clients ", commente Olivier Wénin d'Open Flow, une coopérative d'entreprises namuroise.

"Les rayons UVC ont prouvé leur efficacité sur leurs effets virucides et bactéricides. Ils permettent une désinfection rapide, sécurisée, sans produits chimiques et de façon peu énergivore", assure les responsables de la coopérative. Les rayons UVC peuvent cependant être inefficaces ou dangereux quand ils ne sont pas utilisés correctement. Les ingénieurs, les techniciens et les spécialistes en biosécurité qui ont planché sur cette machine se sont donc entourés de virologues de l'ULiège pour mener à bien leur projet. "UVFlash comporte 7 niveaux de sécurité afin d'éviter tout risque d'exposition aux rayons UV ", certifie Open Flow.

Plusieurs commandes en cours

Plusieurs supermarchés de la province de Namur et de Liège l'ont déjà acquise. Le caisson coûte 7.000 euros pour le modèle de base, mais les concepteurs affirment qu'il peut être rapidement rentabilisé, car les supermarchés n'auront plus besoin d'employer des personnes pour désinfecter les chariots entre chaque clients. "Nous avons d'autres commandes en cours et même reçu de l'intérêt en Roumanie et au Qatar ", poursuit Olivier Wénin. ""Le but n'est certainement pas d'en faire un business. Les bénéfices que nous en retirerons seront réinjectés dans notre coopérative pour payer le matériel utilisé ou rétribuer, entre autres, les personnes bénévoles qui ont planché sur le projet et pour mener à bien d'autres projets", souligne-t-il.

L'invention a déjà reçu l'intérêt des médias internationaux, dont le prestigieux New York Times ou encore le quotidien espagnol El Pais dans le reportage ci-dessous:

Une équipe multidisciplinaire belge a mis au point une machine innovante, l'UVFlash, qui permet de désinfecter en quelques secondes les caddies de supermarchés de toutes traces de coronavirus. Au lieu de nettoyer les caddies avec du papier essuie-tout et du spray désinfectant, les clients n'ont qu'à enfourner leur chariot dans un caisson métallique, fermer la porte et attendre seulement 10 secondes que leur caddie soit totalement désinfecté à l'aide de puissantes lampes UV. Les ultra-violets éliminent 99.99% des virus de type corona. "C'est l'un des premières machines de ce style en Belgique et dans le monde. Elle est robuste et sécurisée et facile d'utilisation pour les clients ", commente Olivier Wénin d'Open Flow, une coopérative d'entreprises namuroise. "Les rayons UVC ont prouvé leur efficacité sur leurs effets virucides et bactéricides. Ils permettent une désinfection rapide, sécurisée, sans produits chimiques et de façon peu énergivore", assure les responsables de la coopérative. Les rayons UVC peuvent cependant être inefficaces ou dangereux quand ils ne sont pas utilisés correctement. Les ingénieurs, les techniciens et les spécialistes en biosécurité qui ont planché sur cette machine se sont donc entourés de virologues de l'ULiège pour mener à bien leur projet. "UVFlash comporte 7 niveaux de sécurité afin d'éviter tout risque d'exposition aux rayons UV ", certifie Open Flow. Plusieurs supermarchés de la province de Namur et de Liège l'ont déjà acquise. Le caisson coûte 7.000 euros pour le modèle de base, mais les concepteurs affirment qu'il peut être rapidement rentabilisé, car les supermarchés n'auront plus besoin d'employer des personnes pour désinfecter les chariots entre chaque clients. "Nous avons d'autres commandes en cours et même reçu de l'intérêt en Roumanie et au Qatar ", poursuit Olivier Wénin. ""Le but n'est certainement pas d'en faire un business. Les bénéfices que nous en retirerons seront réinjectés dans notre coopérative pour payer le matériel utilisé ou rétribuer, entre autres, les personnes bénévoles qui ont planché sur le projet et pour mener à bien d'autres projets", souligne-t-il. L'invention a déjà reçu l'intérêt des médias internationaux, dont le prestigieux New York Times ou encore le quotidien espagnol El Pais dans le reportage ci-dessous: