Un incendie s'est déclaré dans un atelier de carrosserie de la rue des Rameurs à Bruxelles, dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw, dimanche vers 09h30. L'incendie a pu être maîtrisé vers 00h35 et complètement éteint vers 01h00. Une centaine de personnes ont dû être évacuées vers la Gare du Nord, a-t-il confirmé, comme déjà indiqué plus tôt par le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS).

"Des flammes étaient visibles au-dessus des toits lorsque les pompiers sont arrivés sur place. Cinq autopompes, une pompe citerne, quatre engins aériens et cinquante-et-un pompiers ont été mobilisés. Le SMUR de l'Hôpital militaire et deux ambulances du SIAMU sont également venues sur place", a expliqué Walter Derieuw. Comme l'atelier de carrosserie est entouré de maisons - l'îlot est délimité par la chaussée d'Anvers, la rue des Rameurs, la rue du Travail et l'Allée Verte - les riverains ont été évacués par mesure de précaution, via un plan d'intervention psycho-social.

"Ce sont au total 111 riverains qui ont été conduits avec des bus de la Stib vers la Gare du Nord toute proche. Ils ont été pris en charge par la Croix Rouge", a précisé le porte-parole. Grâce à l'intervention rapide des pompiers et l'importance des moyens engagés, une propagation de l'incendie aux maisons voisines a été évitée. Les policiers de la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles ont instauré un périmètre de sécurité pour faciliter le travail des services de secours. Ils ont également contribué à l'évacuation des riverains. Quant à l'atelier sinistré, une partie de la bâtisse s'est écroulée et des voitures qui s'y trouvaient ont été endommagées.

