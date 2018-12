"Les caméras seront programmées pour reconnaître le nombre de personnes à l'intérieur", assure le ministre samedi.

Elles seront installées "en principe en mars voire avril" sur l'E411, entre Wavre et Bruxelles et ensuite entre Arlon et Sterpenich.

Le ministre avait dans un premier temps envisagé de limiter l'accès de la bande aux véhicules transportant quatre personnes, mais s'est ravisé en tablant sur trois personnes en fin de compte.