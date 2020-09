Un site pour une rentrée scolaire en sécurité

Les enfants sont le plus souvent victimes d'accidents de la route en tant que piétons et, dans 77% des cas, cela se passe sur le chemin de l'école. Bruxelles Mobilité profite donc de la rentrée scolaire pour rappeler aux parents, enfants et enseignants les bons comportements à adopter, via une "opération cartable" qui se déroule en ligne, coronavirus oblige.