Le gouvernement fédéral réuni en comité restreint a trouvé un accord sur le prix de l'énergie. Le contenu de l'accord fait vivement réagir, notamment l'absence de mesures sur le gaz.

Le gouvernement fédéral s'est accordé dans la nuit de lundi à mardi sur plusieurs mesures visant à alléger la facture énergétique des ménages, confrontés à la forte augmentation des prix du gaz et de l'électricité. En conférence de presse, le Premier ministre Alexander De Croo a qualifié ces mesures de "booster de pouvoir d'achat".

Rien pour le gaz: "une honte"

"L'accord énergie de cette nuit est un échec vivaldien typique", a réagit François De Smet (DéFI). "Cette baisse ne concerne que l'électricité. Rien pour le gaz qui constitue la plus grosse dépense." Le chèque de 100 euros ne semble pas non plus à la haute du problème: il "paraît dérisoire au regard des hausses encaissées par les citoyens cet hiver, et qui vont durer", ajoute-t-il.

L'accord énergie de cette nuit est un échec vivaldien typique. A part la prolongation du tarif social, sur laquelle tout le monde était d'accord depuis des lustres, c'est une déception totale. 1/5 — François De Smet (@francoisdesmet) February 1, 2022

"Le gaz explose et ils diminuent la TVA....sur l'électricité. Ils se foutent de nous ? La proposition du #begov c'est 165 euros sur des factures qui augmentent de 2.800 euros: c'est une tromperie! Nous avons besoin d'une baisse de TVA permanente, sur l'électricité ET le gaz (=500 euros)", a également fustigé Raoul Hedebouw (PTB).

Des propos également tenus par Damien Ernst, qui estime que c'est "l'accord de la honte".

Cet accord sur le prix de l'énergie est l'accord de la honte.



Il n'aide pas les gens qui sont le plus pénalisés par cette crise : ceux qui se chauffent au gaz.https://t.co/JQSKifyscs — Damien ERNST (@DamienERNST1) February 1, 2022

Une décision fort tardive et insuffisante

L'organisation de consommateurs Test-Achats a salué l'accord gouvernemental sur l'énergie, tout en le trouvant néanmoins fort tardif, trop limité dans le temps et insuffisant pour faire face à la forte augmentation des prix de ces derniers mois. Invitée sur la matinale de la Première (RTBF), la porte-parole de Test-Achats, Julie Frère, a estimé que le gouvernement fédéral avait fait preuve d'une certaine "irresponsabilité" à avoir tant tardé à trancher dans ce dossier.

Elle a aussi déploré que le coup de pouce ne vise que la seule facture d'électricité, alors que c'est la facture de gaz qui a surtout augmenté ces derniers mois. "Quatre-vingts pour cent de la consommation de gaz a lieu entre fin octobre et fin mars", a rappelé Mme Frère.

La Vivaldi satisfaite: "La situation l'exigeait"

Du côté du gouvernement, on semble au contraire plutôt satisfaits qu'un accord ait (enfin) été trouvé sur les prix de l'énergie. Les différents ministres du gouvernement fédéral présents lors de la conférence de presse de présentation de mesures de soutien au pouvoir d'achat ont affiché leur unité, après une longue nuit de négociations.

"On a mis du temps", a admis le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V). "Mais on peut présenter un accord qui est un bon accord équilibré."

Le ministre de l'Économie Pierre-Yves Dermagne (PS) a qualifié ces mesures d'"efficaces", tandis que son collègue aux PME et aux Indépendants David Clarinval (MR) a rappelé que les indépendants n'étaient "pas oubliés".

La situation l'exigeait. Des mesures efficaces vont être prises rapidement. Soit un paquet conséquent de mesures pour que tous les ménages puissent faire face à l'augmentation de leur facture énergie @begov — Pierre-Yves Dermagne (@PYDermagne) February 1, 2022

La ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten (Groen) a souligné le fait que ces mesures peuvent entrer en vigueur immédiatement.

1,1 milliard d'euros pour le 2e paquet energie. Chaque euro de recette supplémentaire sert à réduire la facture d’énergie.



La facture d’énergie est réduite pour toutes les familles et le tarif social est prolongé pour protéger les plus vulnérables contre les prix élevés. pic.twitter.com/lef7cxMT0d — Tinne Van der Straeten (@TinneVdS) February 1, 2022

"Il était indispensable d'aider tous nos concitoyens face aux prix de l'énergie", se félicite encore le président du MR Georges-Louis Bouchez.

Il était indispensable d’aider tous nos concitoyens face aux prix de l’énergie. Le @MR_officiel veillera à ce que l’aide apportée aujourd’hui ne soit pas récupérée par après via la fiscalité mais aussi à ce que la 🇧🇪 fasse les bons choix stratégiques sur le plan énergétique. #MR — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) February 1, 2022

Absent en conférence de presse, le vice-Premier Ecolo Georges Gilkinet a souligné dans une réaction à Belga que "personne ne doit s'enrichir sur cette crise. Et le gouvernement montre ici l'exemple."

