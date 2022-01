Dans le cadre de la stratégie nationale adaptée en matière de tests, le gouvernement de la Communauté germanophone met chaque semaine un autotest gratuit à la disposition de tous les élèves et membres du personnel de l'enseignement. Les membres du personnel de garde d'enfants sont également concernés. Cette mesure sera d'application jusqu'aux vacances de carnaval.

Les groupes de personnes cibles sont invités à effectuer un autotest chaque lundi matin avant d'arriver à l'école. Cela concerne notamment:

les membres du personnel de l'enseignement scolaire, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur,

les élèves du secondaire, apprentis et étudiants

les élèves de l'enseignement primaire.

Cette mise à disposition d'autotests gratuits a pour objectif de lutter contre la propagation du virus tout en maintenant les écoles ouvertes et en assurant le fonctionnement scolaire.

"Le gouvernement met également à la disposition des écoles et des structures d'accueil de la petite enfance des tests pour les enfants de maternelle ou pour les enfants de moins de trois ans, si les parents souhaitent également tester les plus jeunes", ajoute le cabinet de la ministre, qui insiste sur l'importance de procéder à ces autotests même s'ils ne sont pas obligatoires.

Les groupes de personnes cibles sont invités à effectuer un autotest chaque lundi matin avant d'arriver à l'école. Cela concerne notamment: Cette mise à disposition d'autotests gratuits a pour objectif de lutter contre la propagation du virus tout en maintenant les écoles ouvertes et en assurant le fonctionnement scolaire. "Le gouvernement met également à la disposition des écoles et des structures d'accueil de la petite enfance des tests pour les enfants de maternelle ou pour les enfants de moins de trois ans, si les parents souhaitent également tester les plus jeunes", ajoute le cabinet de la ministre, qui insiste sur l'importance de procéder à ces autotests même s'ils ne sont pas obligatoires.