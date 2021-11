L'inscription pour une troisième dose est ouverte aux bruxellois qui ont reçu leurs deux premières doses.

Depuis que la plateforme Bruvax a été ouverte ce dimanche soir à tous les Bruxellois adultes souhaitant s'inscrire pour recevoir une troisième dose du vaccin corona, plus de 39.000 nouveaux rendez-vous ont été pris. C'est ce qu'a annoncé mardi Inge Neven, chef de l'inspection sanitaire de Bruxelles.

L'inscription pour une troisième dose est entièrement ouverte aux résidents de Bruxelles, sans liste d'attente ni invitation par groupe d'âge. Actuellement, les cinq centres de vaccination et les autres antennes de vaccination sont déjà bien remplis. "Au total, 320 000 Bruxellois peuvent bénéficier d'une injection de rappel avant la fin de l'année. Nous pouvons garantir que toutes ces personnes recevront la troisième dose avant la mi-janvier, puis les autres. Il y a suffisamment de capacité pour tout le monde", assure Neven.

Période d'attente

Lors de la prise de rendez-vous, les Bruxellois doivent tenir compte de la période d'attente obligatoire pour la répétition de la dose. Une dose supplémentaire est autorisée deux mois après avoir reçu une unidose du vaccin Johnson&Johnson, quatre mois après la deuxième dose du vaccin AstraZeneca ou six mois après la deuxième dose du vaccin Pfizer/Moderna. Dans les centres de vaccination, des contrôles supplémentaires sont effectués pour vérifier que le délai est respecté et que la personne vient de Bruxelles. À ce jour, 58 % des personnes faiblement immunisées et 46 % des plus de 65 ans à Bruxelles ont déjà reçu une troisième dose du vaccin contre le coronavirus. Dans les centres de soins résidentiels de Bruxelles, 8 300 résidents ont déjà reçu une injection de rappel.

