En 2015, la crise migratoire atteint son paroxysme en Europe. Fin août, la chancelière allemande, Angela Merkel, prononce la phrase "Wir schaffen das" ("nous y arriverons"). Cette phrase, la N-VA et son chef vont souvent la réutiliser pour critiquer la politique de "frontières ouvertes" de l'Union européenne.

Bart De Wever, Theo Francken et les leurs ont développé une stratégie bien réfléchie dans les médias et sur les réseaux sociaux. Mais de quoi parlent-ils avec leurs militants et membres quand les caméras et les micros sont absents ? Le journaliste indépendant Aubry Touriel a suivi discrètement une dizaine de réunions internes de la N-VA à Anvers, pendant trois ans, pour Le Vif/L'Express. À travers son récit, il analyse la rhétorique du parti nationaliste flamand et dépasse les clichés qui l'entourent. Découvrez la N-VA depuis l'intérieur, en plusieurs épisodes d'une série qui pourrait s'intituler "La faute des autres".

