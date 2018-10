Transports en commun : le point sur les moyens pour rentrer chez vous

Les quelques lignes de métro, tram et bus ayant fonctionné aujourd'hui sont restées à peu près les mêmes qu'en début de matinée. La Sncb, quant à elle, n'a pas été touchée par la manifestation d'ampleur nationale pour la revalorisation des pensions et fins de carrière.

Lignes qui roulent à 15h00 : la situation de notre réseau reste stable, prochaine info à 16h30.



🚇 1 prolongé jusque Erasme

🚋 3 4 7 8 9 51 82 92

🚌 20 21 29 34 71 78 87 95



Attestation de perturbation : https://t.co/H5NXlOqSUJ pic.twitter.com/8ioMA7Pbhh — STIB-MIVB (@STIBMIVB) October 2, 2018

Dans Bruxelles

Depuis ce matin, seul le métro 1 fonctionne, prolongé jusqu'à Erasme depuis Stockel dans les deux sens. Un bus-navette a également été mis en place entre Simonis et De Brouckère.

Les trams en circulation sont toujours les 3, 4, 7, 8, 9, 51, 82 et 92.

Quant aux bus, les lignes 20, 21, 29, 34, 71, 78, 87 et 95 rouleront cette fin d'après-midi.

"Nous avons fait en sorte que les métros et bus maintenus passent toutes les 8 à 10 minutes, afin d'éviter que les rames ne soient trop surchargées", assure Françoise Ledune, porte-parole de la Stib. Sur ces lignes, au moins la moitié des trajets normaux ont été assurés. L'attestation de perturbations est disponible sur le site de la Stib.

Région wallonne

Dans le Brabant Wallon, la Tec a publié une liste des parcours qui ne sont pas assurés. 66 % des lignes de bus sont impactées, mais 71 % des parcours sont maintenus.

Les réseaux de bus du Hainaut sont "fortement perturbés" : les services de Mons sont assurés à 27 %, voire 18 % dans le Borinage, et 7 % dans le Centre. Le Hainaut occidental s'en sort mieux, avec 77 %.

A Charleroi, le métro est assuré a minima, une seule rame circulant actuellement sur chacune des lignes. Les bus ne fonctionnent guère à plus de 15 %, le dépôt de Genson étant toujours quasiment au point mort (2 %).

Sur le réseau Liège-Verviers, 20 % des déplacements sont assurés, avec 19 % dans Liège et son agglomération et 60 % pour Verviers et sa région. Les trajets condrusiens ne sont par contre assurés qu'à 12 %, et aucun bus ne circule dans la région de Seraing.

Enfin, 78 % des bus circulent dans le Luxembourg, contre 43 % dans le Namurois.

Espaces TEC et attestations de perturbations

Concernant les espaces TEC, à Mons, il est ouvert uniquement pour la remise d'attestations ou des renseignements, et ne vend pas d'abonnement aujourd'hui. A La Louvière, Tournai, Liège (Saint-Lambert et Guillemins) et Rocourt, ils sont fermés pour la journée.

L'attestation de perturbations pour les réseaux de Charleroi, du Hainaut, Liège-Verviers et Namur-Luxembourg sont d'ores et déjà disponibles en ligne. Celle pour le Brabant wallon sera publiée demain.