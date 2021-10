Le Vif et Le Soir ont passé toutes les communes bruxelloises en revue. Près de trois quarts d'entre elles ont été classées en vert : il possible pour un citoyen d'obtenir des informations précises avant chaque conseil communal.

Dans le cadre de notre grande enquête, nous avons aussi sollicité les dix-neuf communes bruxelloises à propos de la transparence des projets de délibération. Celles-ci sont plus avancées que les homologues wallonnes, alors qu'elles n'ont pas davantage d'obligations légales en la matière. C'est surtout le forcing de Transparencia qui a fait bouger les lignes. Il subsiste néanmoins des bastions résistants, comme Woluwe-Saint-Pierre, Jette et Ixelles, en rouge dans notre classement. Au cabinet de l'Ecolo ixellois Christos Doulkeridis, on ne donne aucune explication... A Jette (CDH), on évoque le risque de confusion envers des projets qui peuvent encore être amendés. Chez Benoît Cerexhe (CDH), à Woluwe, on attend des avis demandés à la Cada (la Commission d'accès aux documents administratifs) et au ministre de tutelle. Deux communes apparaissent en orange: Evere et Saint-Josse.Les quatorze autres, soit près des trois quarts d'entre elles, s'affichent en vert. Les proportions sont, ici, inversées par rapport à celles de la Wallonie. Molenbeek, Uccle et Koekelberg ont décidé de publier leurs projets après nos questions. En ce qui concerne les annexes des projets, Molenbeek a même pris le pli de tout publier, soit 100% des annexes. A Woluwe-Saint-Lambert, la demande des annexes a un peu crispé le bourgmestre DéFI, Olivier Maingain, qui a interrogé la Cada sur ce point, laquelle lui a logiquement rappelé que la loi communale n'oblige actuellement à publier que les ordres du jour et les PV de conseils une fois les projets adoptés. Précisons que les trois communes DéFI de la capitale publient en ligne leurs projets de délibération. En avance sur la législation, donc.