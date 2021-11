Un Comité de concertation (Codeco) a lieu ce mercredi pour énoncer de nouvelles mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus qui reprend de la vigueur en Belgique. Que disent les chiffres ?

Entre le 7 et le 13 novembre, 10.283 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 27% par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de la pandémie en Belgique, plus de 1,5 million de cas d'infection au coronavirus ont été diagnostiqués.

Toutes les provinces à la hausse

Sur les 14 derniers jours, l'incidence du virus était de 1116,7 nouvelles infections pour 100.000 habitants en moyenne en Belgique. Toutes les provinces ainsi que la Région bruxelloise présentent une tendance à la hausse. C'est dans les provinces de Flandre orientale (+48,6%), Flandre occidentale (+37,8%) et de Namur (+37,6%) que l'augmentation est la plus marquée.

En chiffres absolus sur la semaine écoulée, la province d'Anvers compte le plus grand nombre de cas confirmés de coronavirus (12.424 cas). Sur les 14 derniers jours, toutes les provinces ont une incidence supérieur à 1.000 cas pour 100.000 habitants, sauf Bruxelles (795) et le Hainaut (777).

Plus de 500 patients en soins intensifs

Entre le 10 et le 16 novembre, il y a eu en moyenne 238,4 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une hausse de 21% par rapport à la période de référence précédente.

On recense en Belgique 2.693 personnes hospitalisées (+25%) en raison du Covid-19, dont 557 en soins intensifs (+28%).

Sur la même période, 25,6 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+11%), portant le bilan à 26.444 morts depuis le début de la crise sanitaire en Belgique.

Taux de positivité élevé

Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués est de 13,6% sur les 7 derniers jours. Cela signifie que sur 100 tests effectués, 13,6 personnes en moyenne sont positives. Près de 80.8000 tests sont effectués en moyenne chaque jour.

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,14. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer.

Chez vous

La carte ci-dessous indique le nombre d'infections pour 100.000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge foncé. Il ne s'agit pas du nombre de cas, mais de l'incidence. L'incidence prend en compte la population dans son calcul.

Un chiffre de 1.000 signifie par exemple que 1% de la population a été infectée au cours des 14 derniers jours. 382 communes ne dépasse l'incidence de 1000. Il y a une commune qui ne comptabilise aucun cas de coronavirus : Herstappe.

Entre le 7 et le 13 novembre, 10.283 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 27% par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de la pandémie en Belgique, plus de 1,5 million de cas d'infection au coronavirus ont été diagnostiqués.Sur les 14 derniers jours, l'incidence du virus était de 1116,7 nouvelles infections pour 100.000 habitants en moyenne en Belgique. Toutes les provinces ainsi que la Région bruxelloise présentent une tendance à la hausse. C'est dans les provinces de Flandre orientale (+48,6%), Flandre occidentale (+37,8%) et de Namur (+37,6%) que l'augmentation est la plus marquée. En chiffres absolus sur la semaine écoulée, la province d'Anvers compte le plus grand nombre de cas confirmés de coronavirus (12.424 cas). Sur les 14 derniers jours, toutes les provinces ont une incidence supérieur à 1.000 cas pour 100.000 habitants, sauf Bruxelles (795) et le Hainaut (777). Entre le 10 et le 16 novembre, il y a eu en moyenne 238,4 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une hausse de 21% par rapport à la période de référence précédente. On recense en Belgique 2.693 personnes hospitalisées (+25%) en raison du Covid-19, dont 557 en soins intensifs (+28%).Sur la même période, 25,6 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+11%), portant le bilan à 26.444 morts depuis le début de la crise sanitaire en Belgique.Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués est de 13,6% sur les 7 derniers jours. Cela signifie que sur 100 tests effectués, 13,6 personnes en moyenne sont positives. Près de 80.8000 tests sont effectués en moyenne chaque jour. Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,14. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. La carte ci-dessous indique le nombre d'infections pour 100.000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge foncé. Il ne s'agit pas du nombre de cas, mais de l'incidence. L'incidence prend en compte la population dans son calcul.Un chiffre de 1.000 signifie par exemple que 1% de la population a été infectée au cours des 14 derniers jours. 382 communes ne dépasse l'incidence de 1000. Il y a une commune qui ne comptabilise aucun cas de coronavirus : Herstappe.