Le plan "plein air" pourra entrer en vigueur le 8 mai si la campagne de vaccination se poursuit au rythme actuel, confirme le Premier ministre Alexander De Croo. Le point sur les décisions du Comité de concertation (Codeco).

Le Premier ministre a entamé la conférence de presse avec une bonne nouvelle liée à la campagne de vaccination : la Belgique a dépassé les 70% des plus de 65 ans vaccinés. "Grâce à la campagne de vaccination, on peut tenir le calendrier fixé par le Comité de concertation". Si la situation sanitaire continue à évoluer dans le bon sens, la date du 8 mai pourra être maintenue.

"Faites-vous vacciner, pour vous protéger, pour retrouver votre liberté et pour rendre la liberté à tous", insiste le Premier ministre. Alexander De Croo rappelle également que liberté rime avec responsabilité. "Nous allégeons les mesures pas à pas, car nous ne pouvons pas nous permettre de commettre une erreur. Nous devons nous montrer responsables par rapport à cette liberté que nous sommes en train de reconquérir."

Réouverture des terrasses: jusqu'à 22h

Les terrasses des cafés et des restaurants seront donc bien autorisées à rouvrir à partir du samedi 8 mai. Le comité de concertation a décidé que celles-ci seront ouvertes de 8h à 22h. Quatre personnes seront autorisées à s'asseoir à la même table, une exception étant permise pour les personnes d'un même foyer. Une distance d'1,5m doit être maintenue entre les tables.

Le port du masque sera obligatoire pour le personnel et les clients tant qu'ils ne seront pas assis à table. Le service au bar sera interdit. Les clients pourront accéder ponctuellement et brièvement à l'espace intérieur pour utiliser les infrastructures sanitaires, pour accéder à la terrasse ou pour payer.

A partir du 8 mai, des mesures strictes disparaitront et nous aura donc plus de libertés. Alexander De Croo met l'accent sur la responsabilité de chacun, en rappelant que les mesures vont de pair avec l'évolution de la situation sanitaire et l'avancée de la campagne de vaccination.

Evènements : 50 p. à partir de mai en extérieur

Le 8 mai, le "plan plein air" entrera en vigueur. Pour la culture et l'événementiel, la jauge sera portée à 50 personnes en extérieur. Seuls les évènements-tests pourraient se tenir à l'intérieur.

Et en juin ? La date précise dépendra de l'avancement de la campagne de vaccination (+80% des personnes à risque ayant reçu une 1ère dose) et de l'occupation des lits de soins intensifs (sous la barre des 500). Il sera permis à maximum 200 personnes d'assister à un événement à l'extérieur. A l'intérieur, ce sera aussi jusqu'à 200 personnes, à maximum 75% de la capacité sécurisée. Les personnes présentes devront porter un masque et se tenir à une distance suffisante.

Les différents gouvernements ne sont pas parvenus à un accord sur les événements qui doivent se dérouler pendant l'été (juillet et août). Il a donc été décidé de tenir cette discussion lors d'un prochain comité de concertation prévu le 12 mai.

Jeunesse: des camps d'été avec max. 50p.

On savait déjà qu'à partir du 8 mai, les activités organisées (par exemple par des clubs sportifs ou associations) à l'extérieur seraient autorisées avec un maximum de 25 participants et ce, pour tous les âges, mais sans public et sans nuitée. Les enfants jusqu'à 12 ans inclus peuvent se retrouver à l'intérieur avec 10 participants maximum.

À partir du 25 juin, les activités organisées à l'intérieur et à l'extérieur seront donc autorisées avec un maximum de 50 participants. Concernant les camps de jeunes, les nuitées seront aussi autorisées à partir de cette date.

Les foires, brocantes et marchés aux puces non professionnels seront également autorisés à partir de juin.

