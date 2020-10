Georges-Louis Bouchez doit-il quitter la présidence du parti? Certains le veulent après le couac du casting, mais le principal intéressé entend rester. Un bureau du MR se réunit lundi à neuf heures. Vers une gestion plus collective du parti?

Un bureau de parti est convoqué ce lundi matin au MR pour se pencher sur le sort de son président, Georges-Louis Bouchez, après le couac de la désignation du casting ministériel libéral, la semaine dernière. Ce n'est pas un bureau extraordinaire , a précisé la porte-parole du parti. Les dissensions qui ont surgi ces derniers jours au sein du mouvement y seront toutefois bien abordées et la tension n'est pas retombée ce week-end. Très loin de là, d'ailleurs.

Deux scénarios circulent pour tenter de sortir de la crise.

Des réunions ont eu lieu en coulisses pour tenter de trouer une issue. Le premier scénario élaboré, qui tiendrait la corde, consisterait à "encadrer" davantage le président dans une formule collective: un G4 composé des responsables d'exécutifs ou chefs d'opposition verrait le jour, composé de la vice-Première fédérale Sophie Wilmès, du vice- ministre-président wallon Jean-Luck Crucke, du ministre-président francophone Pierre-Yves Jeholet et de la cheffe de fille bruxelloise Alexia Bertrand. Mais aux yeux de certains, ce ne serait pas suffisant.

Ducarme: "J'ai des doutes"

Un autre scénario évoqué concernerait le remplacement pur et simple du président par une figure de consensus: les noms de Sophie Wilmès et de Willy Borsus circulaient, mais ceux-ci ne le souhaitent pas et Georges-Louis Bouchez ne veut pas s'en aller si facilement. La piste du ministre wallon Jean-Luc Crucke aurait été écartée en raison de son profil trop 'reyndersien': les tensions ont, aussi, réveillél'ancienne guerre des clans.

Les expressions seront toutefois vives ce matin lors de la réunion, et certains insisteront pour qu'il fasse un pas de côté. Sa position est, semble-t-il, fortement fragilisée. "J'ai des doutes, et je lui ai dit, sur le fait que la confiance puisse être restaurée", a lancé ce lundi matin Denis Ducarme sur LN24: l'ancien ministre, brièvement "recasé" au gouvernement wallon avant que l'on ne se rende compte que c'était illégal en vertu du décret parité, avait pourtant lancé plusieurs appels à l'apaisement ces dernier jours.

Gagner du temps?

Le bureau pourrait aussi décider de gangner du temps, en espérant qu'un solution se décante. "Il n'a pas eu de réunion ce week-end, soutenait dimanche midi Benoît Piedboeuf, chef de groupe MR à la Chambre,, sur la plateau de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVi). On est plutôt dans l'apaisement. Ce genre de sujet doit être débattu par les instances". Le chef du groupe MR a précisé que Georges-Louis Bouchez n'avait jusqu'à présent pas évoqué d'initiative l'hypothèse d'une démission. Des réunions et des contacts officieux ont pourtant bien eu liue pour ébaucher une sortie de crise.

Gagner du temps? Benopît Piedboeuf Piedboeuf a estimé que les prochaines élections internes pour les présidences de sections locales et d'arrondissement, qui auront bientôt lieu, pourraient à ses yeux être l'occasion de "régler les choses convenablement".

Les tensions récentes observées au MR sont nées de l'annonce jeudi matin du casting ministériel MR sur les réseaux sociaux avec la désignation de Denis Ducarme à la place de Valérie De Bue au gouvernement wallon, cumulée à la désignation de Mathieu Michel - le frère de l'ancien Premier ministre Charles Michel - comme secrétaire d'État au fédéral.

Georges-Louis Bouchez ne devrait cependant pas démissionner. Pas maintenant, du moins. En interne, certains affirmaient ces derniers jour: "Ne soyez pas impatient, oui sa tête va rouler, mais pas si vite". Le MR est déchiré.

Ce jeu de chaises musicales a dû rapidement être remis en question en raison d'un décret spécial voté à l'unanimité en mai 2019 par le Parlement de Wallonie, qui prévoit une représentation d'au moins 30% de femmes - ou d'hommes - au gouvernement wallon. En remplaçant Valérie De Bue par Denis Ducarme, le compte n'y était plus. Le MR s'est vu obligé de faire machine arrière dès jeudi après-midi, en maintenant Valérie De Bue au sein du gouvernement wallon.

Depuis lors, de nombreux mandataires MR ont retiré leur soutien à Georges-Louis Bouchez, élu en novembre dernier à la présidence avec 62% des voix de militants.

