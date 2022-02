"Que fait le centre régional de crise wallon" alors que des vents dépassant les 100 kilomètres heure risquent de balayer la Belgique demain/vendredi après-midi?, s'interroge jeudi le cdH.

Selon l'IRM, la tempête Eunice - "peut-être la pire tempête en 30 ans" - pourrait s'accompagner de très fortes rafales de vents, principalement au littoral mais aussi au sud du pays. "L'IRM tire la sonnette d'alarme depuis quelques heures. C'est le moment de s'assurer que tous les citoyens sont bien informés. Or, je ne vois que très peu, voire carrément aucun message du centre régional de crise wallon", souligne le chef de file des humanistes au parlement wallon, François Desquesnes.

"Nous devons veiller à ce que les services compétents soient sur le qui-vive et que les autorités locales soient prêtes. Mais que ce soit pour les inondations ou les tempêtes, on sent que la culture du risque et de l'alerte, ce n'est pas encore acquis en Wallonie", ajoute-t-il. "A l'heure où les risques sont multiples, nous devons être plus vigilants. Ce sera aussi sans doute l'une des conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur les inondations", estime enfin le député cdH.

Alerte rouge? L'IRM prévoit une forte tempête par vent de sud-ouest (10 Beaufort) et éventuellement une très forte tempête (11 Beaufort) très temporaire et locale le long de la mer du Nord vendredi après-midi. A ce stade, il n'est pas exclu que la Flandre occidentale et la région côtière passent sous vigilance rouge, indique l'institut météorologique jeudi dans un communiqué. L'IRM prévoit également de violentes bourrasques pouvant atteindre 100 à 140 km/h en Flandre occidentale et 100 à 130 km/h en Flandre orientale et en province d'Anvers. Dans l'intérieur des terres, le vent soufflera également fort. Dans le Hainaut, les rafales pourront atteindre une vitesse de 90 à 120 km/h et de 80 à 120 km/h partout ailleurs. "Les dégâts pourront être étendus et importants sur certaines régions", prévient l'IRM.

Les parcs, jardins, bois et la forêt de Bruxelles fermés demain midi

Compte tenu des rafales de vents annoncées, les parcs, jardins et bois régionaux bruxellois, ainsi que les parkings de la forêt de Soignes seront fermés au public à partir de vendredi 12h00 et tout du moins jusqu'à 08h00 samedi matin, a indiqué jeudi l'agence régionale Bruxelles Environnement.

Il est recommandé d'éviter de circuler dans l'ensemble des espaces verts régionaux et en particulier à proximité des arbres.

Des avis indiquant l'interdiction au public seront apposés aux entrées des espaces boisés et les gardiens en informeront les personnes qui s'y rendraient. Des inspections et sécurisations auront cours dès la levée de l'alerte de tempête. Les espaces verts seront ensuite à nouveau rendus accessibles au public.

Selon l'IRM, la tempête Eunice - "peut-être la pire tempête en 30 ans" - pourrait s'accompagner de très fortes rafales de vents, principalement au littoral mais aussi au sud du pays. "L'IRM tire la sonnette d'alarme depuis quelques heures. C'est le moment de s'assurer que tous les citoyens sont bien informés. Or, je ne vois que très peu, voire carrément aucun message du centre régional de crise wallon", souligne le chef de file des humanistes au parlement wallon, François Desquesnes. "Nous devons veiller à ce que les services compétents soient sur le qui-vive et que les autorités locales soient prêtes. Mais que ce soit pour les inondations ou les tempêtes, on sent que la culture du risque et de l'alerte, ce n'est pas encore acquis en Wallonie", ajoute-t-il. "A l'heure où les risques sont multiples, nous devons être plus vigilants. Ce sera aussi sans doute l'une des conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur les inondations", estime enfin le député cdH. Compte tenu des rafales de vents annoncées, les parcs, jardins et bois régionaux bruxellois, ainsi que les parkings de la forêt de Soignes seront fermés au public à partir de vendredi 12h00 et tout du moins jusqu'à 08h00 samedi matin, a indiqué jeudi l'agence régionale Bruxelles Environnement.Il est recommandé d'éviter de circuler dans l'ensemble des espaces verts régionaux et en particulier à proximité des arbres. Des avis indiquant l'interdiction au public seront apposés aux entrées des espaces boisés et les gardiens en informeront les personnes qui s'y rendraient. Des inspections et sécurisations auront cours dès la levée de l'alerte de tempête. Les espaces verts seront ensuite à nouveau rendus accessibles au public.