En prévision de la tempête Ciara attendue dimanche en Belgique, le SPF Intérieur a activé le numéro 1722, joignable pour des interventions nécessitant l'aide des pompiers. Lorsqu'une vie est potentiellement en danger, le numéro d'urgence 112 reste d'application.

L'IRM prévoit des rafales de 80 à 110 km/h dimanche après-midi et un risque de dégâts sur tout le pays. Dans la soirée et la nuit suivante, les rafales augmenteront avec un danger de pics entre 110 et 130 km/h, voire plus sous un orage éventuel. Lorsqu'une vie est potentiellement en danger, le numéro d'urgence 112 doit être composé en priorité.

Le numéro 1722 concerne les dégâts importants (comme une toiture percée, une cave ou une voie publique inondées, ...) requérant l'intervention des pompiers. Lorsqu'aucune vie n'est en danger et que les dégâts ne nécessitent pas l'aide des pompiers, les numéros 112 et 1722 ne peuvent être utilisés. Mieux vaut s'adresser à un professionnel qualifié.

